Thời tiết ngày 20/11: Mưa lớn ở khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo từ sáng sớm 20/11 đến đêm 21/11 có mưa lớn ở khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng. Cảnh báo cường suất mưa lớn hơn 200mm/3h.

Tại Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và phía Bắc tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và phía Nam tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Phía Đông tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 20/11, khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin hiện lũ trên sông Kôn đã đạt đỉnh và đang xuống, đỉnh lũ tại trạm Thạnh Hòa là 9,09m (ghi nhận lúc 20 giờ ngày 19/11), trên báo động (BĐ)3 là 1,09m.

Cùng đó, hiện lũ trên sông Ba đang dao động ở mức đỉnh; lũ sông Dinh Ninh Hòa, sông Cái Nha Trang, sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa), sông Krông Ana (Đắk Lắk) đang lên; lũ sông Hương, sông Bồ (thành phố Huế), sông Kôn và các sông khác từ thành phố Đà Nẵng đến Khánh Hòa đang xuống.

Trong vài giờ tới, lũ trên sông Ba có khả năng đạt đỉnh ở trên mức BĐ3 (vượt mức lũ lịch sử năm 1993 khoảng 5,21m), sau xuống chậm.

Trong 10 giờ tới, lũ trên sông Ba tiếp tục xuống và ở mức cao trên BĐ3; lũ trên sông Kôn xuống dưới mức BĐ3; sông Krông Ana tiếp tục lên và ở dưới mức BĐ3; lũ trên sông sông Thu Bồn xuống dưới BĐ2.

Trong 10-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Ba dao động ở mức cao trên BĐ3; lũ trên sông Kôn xuống dưới mức BĐ2; sông Krông Ana tiếp tục lên và ở mức BĐ3; lũ trên sông Thu Bồn xuống và ở trên mức BĐ1.

Theo cảnh báo, trong 24 giờ tới, lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia, sông Trà Khúc dao động ở mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2; các sông khác ở Đắk Lắk, Khánh Hòa tiếp tục lên và ở mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3.

Ngập lụt diện rộng diễn ra tại các tỉnh/thành phố từ thành phố Huế đến Khánh Hòa. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ thành phố Huế đến Khánh Hòa.

Thời tiết trên biển trong ngày và đêm 20/11: khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa): gió Đông Bắc cấp 7-8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh; sóng cao 4,0-6,0m.

Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7. Biển động, đêm gió giảm dần; sóng cao 3,0-5,0m.

Từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông: gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh; sóng cao 4,0-6,0m.

Từ Gia Lai đến Cà Mau: gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động; sóng cao 3,0-5,0m. Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan: gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động; sóng cao 2,0-3,0m.

Khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 20/11, các khu vực trên cả nước tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết lạnh và khô ở phía Bắc, mưa nhiều ở Trung Bộ và Nam Bộ.

Cụ thể, tại Thành phố Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa và chiều giảm mây, hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C; cao nhất 20-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, không mưa; trưa và chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 11 độ C; cao nhất 19-22 độ C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, không mưa; trưa và chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 20-23 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; cao nhất 19-22 độ C.

Các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông; riêng phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, phía Nam 22-24 độ C; cao nhất 24-27 độ C, phía Nam 28-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng phía Đông Đắk Lắk và Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Gió Đông Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; cao nhất 30-32 độ C./.

Vì sao liên tục xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên? Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng lý giải nguyên nhân hiện tượng lũ quét, sạt lở đất xảy ra liên tục ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên.