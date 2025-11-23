Thời tiết ngày 23/11: Mưa lớn tại Huế, Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng sớm 23/11 đến sáng sớm 25/11, tại thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Ngày và đêm 23/11, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai-Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác; lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (> 60mm/3h).

Lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa), sông Đồng Nai (Đồng Nai) đang xuống; sông Kôn (Gia Lai) đang dao động.

Dự báo đến giữa chiều nay, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 3; sông Đồng Nai tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2.

Trong 10-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 3, sông Đồng Nai tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2; lũ trên sông Kôn tại trạm Thạnh Hòa dao động ở mức báo động 1; lũ trên sông Srêpôk (Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn dao động ở mức cao trên báo động 3.

Ngập lụt vẫn diễn ra tại các tỉnh/thành phố từ Đắk Lắk-Khánh Hòa. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông Đồng Nai tỉnh Đồng Nai. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Đắk Lắk-Khánh Hòa và Đồng Nai.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 23/11, thời tiết phân hóa rõ rệt giữa các vùng: miền Bắc duy trì hình thái trời rét vào sáng sớm và đêm; trong khi miền Trung tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Thời tiết các khu vực trong ngày và đêm 23/11

Thủ đô Hà Nội

- Có mây, ngày nắng, đêm không mưa; gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 24-26 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

- Có mây, ngày nắng, đêm không mưa; sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm.

- Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Có mây, ngày nắng, đêm không mưa; sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

- Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Huế

- Phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa; sáng sớm có nơi có sương mù. Phía Nam (Quảng Trị-Huế) nhiều mây, có mưa rào và dông; riêng Huế có mưa vừa, mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Sáng và đêm trời rét. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 21-24 độ C, phía Bắc có nơi trên 24 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

- Trời nhiều mây; phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất tại phía Bắc 20-22 độ C, phía Nam 23-25 độ C; cao nhất ở phía Bắc 23-26 độ C, phía Nam 27-29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; cục bộ mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

- Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ

- Trời có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, miền Đông có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mây, có mưa rào và dông rải rác; gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

- Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; cao nhất 29-31 độ C./.

