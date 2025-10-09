Thời tiết ngày 9/10: Nhiều địa phương ở Bắc Bộ có nguy cơ sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 9/10, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiều địa phương ở Bắc Bộ vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sạt lở đất ngay cả khi mưa đã giảm hoặc không mưa.

Đêm qua và sáng sớm nay (9/10), ở Lâm Đồng, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ đã có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 8/10 đến giờ ngày 9/10 có nơi trên 70mm như: trạm Tân Minh (Lâm Đồng) 96,2mm, trạm Bến Sỏi (Tây Ninh) 782mm...

Dự báo, ngày và đêm 9/10, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 15-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm.

Chiều và tối 9/10, khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 60mm/3h.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cảnh báo sạt lở đất

Thời gian vừa qua, trên khu vực vùng núi các tỉnh Bắc Bộ đã liên tục có mưa lớn kéo dài, đất đá đã bão hòa, lũ trên các sông vẫn còn ở mức cao nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sạt lở đất ngay cả khi mưa đã giảm hoặc không mưa.

Vì vậy, trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường của Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Ninh. Riêng Tuyên Quang có 92/124 xã/phường trong diện cảnh báo; Thái Nguyên có 58/92 xã/phường...

Sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Mưa dông, gió giật mạnh trên biển

Hiện khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan đang có mưa rào và dông.

Ngày và đêm 9/10, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, và sóng biển cao trên 2m.Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết cụ thể các khu vực

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Ngày trời nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đông Bắc Bộ

- Trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi.

- Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế

- Có sự phân hóa thời tiết rõ rệt. Phía Bắc có mây, mưa rào và dông vài nơi; phía Nam (bao gồm Quảng Trị và Thừa Thiên Huế) có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

- Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Tại Tây Nguyên

- Ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

Thủ đô Hà Nội thời tiết chủ đạo là ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 23-25 độ C, cao nhất từ 31-33 độ C.

Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, tập trung vào chiều và đêm. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C.

- Riêng Thành phố Hồ Chí Minh, nền nhiệt thấp nhất từ 23-25 độ C, cao nhất 30-32 độ C./.

