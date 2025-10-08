Lũ trên sông Cầu ở Thái Nguyên đang xuống

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lũ trên sông Cầu (Thái Nguyên) tại trạm Gia Bảy, sông Trung (Lạng Sơn) tại trạm Hữu Lũng đang xuống. Lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) tiếp tục lên chậm.

Cảnh báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Thương tại Cầu Sơn có khả năng đạt đỉnh và trên báo động 3 khoảng 2,45m; tại trạm Phủ Lạng Thương đạt đỉnh và trên mức lũ lịch sử năm 1986 khoảng 0,23m; lũ trên sông Cầu tại Đáp Cầu có khả năng đạt đỉnh và trên mức báo động 3 là 1,1m.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông tiếp tục xuống, mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy ở dưới báo động 3 là 0,2m, tại trạm Đáp Cầu ở trên mức báo động 3 0,85m; mực nước trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn ở mức trên báo động 3 1,3m, tại trạm Phủ Lạng Thương ở mức trên báo động 3 1,1m.

Cảnh báo, từ ngày 08/10 đến 9/10, lũ trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam, lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) tại trạm Phả Lại dao động ở mức báo động 1 - báo động 2.

Ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn trong 2-3 ngày tới và nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ; nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông, nguy cơ lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra cảnh báo, cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 3. Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội./.



