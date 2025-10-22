Chính trị

Thông cáo báo chí số 3, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Sáng 22/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Quang cảnh phiên họp sáng 22/10. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Thứ Tư, ngày 22/10/2025, ngày làm việc thứ 3 của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 đến 08 giờ 50: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe các nội dung sau:

(1) Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về 03 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

(2) Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày Báo cáo thẩm tra về 03 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

(3) Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi).

(4) Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Viên chức (sửa đổi).

(5) Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra về 02 dự án: Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi); Luật Viên chức (sửa đổi).

Từ 08 giờ 50: Quốc hội thảo luận ở Tổ về các nội dung sau:

Dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi); Dự án Luật Viên chức (sửa đổi).

Buổi chiều: Quốc hội thảo luận ở Tổ về các nội dung sau: (1) Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; (2) Dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); (3) Dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Thứ Năm, ngày 23/10/2025: Buổi sáng: Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành các nội dung: (1) nghe Tờ trình về 02 dự án: Luật Phá sản (sửa đổi); Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi); (2) nghe Báo cáo thẩm tra về 02 dự án: Luật Phá sản (sửa đổi); Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi); (3) nghe Tờ trình về 03 dự án: Luật Báo chí (sửa đổi); Luật Dân số; Luật Phòng bệnh; (4) nghe Báo cáo thẩm tra về 03 dự án: Luật Báo chí (sửa đổi); Luật Dân số; Luật Phòng bệnh. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về các nội dung: (1) Dự án Luật Phá sản (sửa đổi); (2) Dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi).

Buổi chiều: Quốc hội thảo luận ở Tổ về các nội dung: (1) Dự án Luật Báo chí (sửa đổi); (2) Dự án Luật Dân số; (3) Dự án Luật Phòng bệnh./.

