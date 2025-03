Thu ngân sách Nhà nước trong hai tháng đầu năm đạt 25,4% dự toán năm

Ngày 6/3, báo cáo từ Cục Thống kê thông tin ngân sách Nhà nước ghi nhận kết quả thu vượt trội so với cùng kỳ năm trước đồng thời đảm bảo chi tiêu cho các nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Cụ thể, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng Hai ước đạt 191,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế hai tháng đầu năm 2025 đạt 499,8 nghìn tỷ đồng, bằng 25,4% dự toán năm và tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước.

Người Việt mạnh tay chi tiêu giúp ngành bán lẻ tăng trưởng ấn tượng Hai tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Sự phục hồi mạnh mẽ này đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trong đó, thu nội địa đạt 454,9 nghìn tỷ đồng, bằng 27,3% dự toán năm và tăng 28,9% so với cùng kỳ năm trước. Thu từ dầu thô đạt 8,1 nghìn tỷ đồng, bằng 15,3% dự toán năm và giảm 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 36,5 nghìn tỷ đồng, bằng 15,5% dự toán năm và tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trên nền tảng đó, chi ngân sách đảm bảo các mục tiêu. Cụ thể, tổng chi ngân sách Nhà nước tháng Hai ước đạt 140,6 nghìn tỷ đồng. Lũy kế hai tháng đầu năm đạt 293,8 nghìn tỷ đồng, bằng 11,5% dự toán năm và tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước.

Về cơ cấu chi ngân sách, trong đó chi thường xuyên đạt 210 nghìn tỷ đồng, bằng 13,4% dự toán năm và tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước. Chi đầu tư phát triển ước đạt 60,4 nghìn tỷ đồng, bằng 7,6% và tăng 13,7%. Chi trả nợ lãi 23,3 nghìn tỷ đồng, bằng 21,1% và giảm 7,1%.