Thủ tướng Phạm Minh Chính: Sẽ xem xét, cân đối để tính tăng lương sớm hơn

Chiều 30/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát biểu, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu tại phiên thảo luận về kinh tế xã hội, trọng tâm về ngân sách Nhà nước và giải ngân vốn đầu tư công.

Thủ tướng bày tỏ sự xúc động về sự đóng góp trách nhiệm, trí tuệ của các đại biểu Quốc hội trong 2 ngày qua. Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến chân thành, thẳng thắn, thể hiện sự động viên hệ thống chính trị, trong đó có Chính phủ, động viên nhân dân, hệ thống doanh nghiệp… cùng nỗ lực phát triển đất nước.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, 5 năm qua, ngay trong đánh giá đầu năm, đầu nhiệm kỳ đã xác định khó khăn, thách thức đan xen với thời cơ, thuận lợi nhưng khó khăn, thách thức vẫn nhiều hơn.

Việt Nam là nước đang phát triển, có nền kinh tế đang chuyển đổi, quy mô nền kinh tế còn khiêm tốn, độ mở cao. Tuy nhiên, 5 năm qua đã chứng minh, nền kinh tế được điều hành đủ sức chống chịu với các “cú sốc” bên ngoài. Chúng ta đã ổn định được kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo được các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thị trường lao động đáp ứng được sự chuyển đổi, nợ công giảm, bội chi ngân sách thấp hơn Quốc hội giao, thấp hơn so với các nhiệm kỳ trước đây. Đời sống nhân dân được nâng lên, chỉ số hạnh phúc tăng 39 bậc so với đầu nhiệm kỳ, tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường…

Chia sẻ nhiệm kỳ này phải giải quyết rất nhiều tồn đọng, Thủ tướng cho biết quan trọng nhất là 12 dự án thua lỗ kéo dài đã được giải quyết cơ bản xong, nhiều dự án đã có hiệu quả, có lãi trở lại; 4 ngân hàng yếu kém và ngân hàng SCB cũng giải quyết trong nhiệm kỳ. Thủ tướng cũng nêu rõ: Với gần 3.000 dự án còn tồn đọng cần giải quyết, Chính phủ đã phân loại; trong đó có hơn 2.000 dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ và bộ ngành, địa phương; còn 500-600 dự án phải báo cáo cấp có thẩm quyền, trong đó có Quốc hội.

Theo Thủ tướng, đầu tư công đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng. Quốc hội và Chính phủ thời gian qua đã tháo gỡ rất nhiều khó khăn, vướng mắc về thể chế, đặc biệt, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những chỉ đạo để đẩy mạnh giải ngân đầu tư công.

Sẽ cân đối để tăng lương sớm hơn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tại phiên họp trong 2 ngày qua, có đại biểu Quốc hội nêu ý kiến đề xuất điều chỉnh tăng lương cơ sở từ ngày 1/1/2026; cho rằng điều này sẽ góp phần đảm bảo cuộc sống cho người hưởng lương và thu hút người tài làm việc trong cơ quan Nhà nước.

Thủ tướng cho biết, theo kế hoạch, việc tăng lương thực hiện vào tháng 7/2026, nhưng sẽ xem xét, cân đối, xin ý kiến cấp có thẩm quyền, trong đó có Quốc hội để tính toán tăng lương sớm hơn.

Nhiệm kỳ này, Quốc hội cũng ủng hộ có một dự toán chi phù hợp, trước hết tập trung vào 3 việc. Đó là chi cho con người, chi thường xuyên, chi cho hoạt động. Phải đảm bảo chi cho con người, chi cho hoạt động của bộ máy; phải đảm bảo tiềm lực quốc phòng để giữ được độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. “Phải đảm bảo an sinh xã hội. Không hy sinh công bằng, tiến bộ xã hội, không hy sinh an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần,” Thủ tướng nói.

Về phương hướng, nhiệm vụ của năm 2026, mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên, tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tiếp, Thủ tướng nêu rõ đây là thách thức lớn nhưng chúng ta tự tin có đủ cơ sở, giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu này.

Nhấn mạnh "trong cái khó ló cái khôn," “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể,” Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định trên thực tế chúng ta đã chứng minh được điều này.

Chia sẻ về các động lực tăng trưởng mới, Thủ tướng nêu quan điểm về phát triển dựa vào 3 yếu tố rất quan trọng là con người, thiên nhiên và truyền thống văn hóa lịch sử.

Nhấn mạnh về nguồn lực con người, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, vừa qua Bộ Chính trị đã ban hành các Nghị quyết về giáo dục, y tế, công tác dân số... Yếu tố thứ hai là thiên nhiên. Những nguồn lực truyền thống có hạn nhưng ngoài biển xa, trong lòng đất, không gian vũ trụ thì cơ hội còn rất lớn.

Tán thành với nhiều đại biểu đã đề cập, để khai thác nguồn lực thiên nhiên này, “chúng ta phải làm chủ được khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số,” Thủ tướng nói và nhấn mạnh về mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia nhằm huy động nguồn lực, sức mạnh từ nhân dân, từ doanh nghiệp phát triển khoa học, công nghệ.

Chính sách vĩ mô tốt là một động lực tăng trưởng, hướng đến kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế sáng tạo. Tất cả thực hiện trên quan điểm “Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công-tư đồng hành, đất nước giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc.” Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ./.

