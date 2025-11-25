Thủ tướng tiếp lãnh đạo các tỉnh của Nhật Bản dự Diễn đàn hợp tác địa phương Việt-Nhật

Sáng 25/11, tại Quảng Ninh, nhân dịp tham dự Diễn đàn hợp tác địa phương Việt-Nhật, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc làm việc với: ông Yamamoto Ichita, Thống đốc tỉnh Gunma, Nhật Bản; ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt; và Đoàn đại biểu các địa phương Nhật Bản tham dự Diễn đàn.

Tiếp Thống đốc tỉnh Gunma Yamamoto Ichita - tỉnh hiện có 56 doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam và có cộng đồng người Việt Nam khoảng 16.000 người, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn và đánh giá cao Ngài Yamamoto Ichita đã tham dự Diễn đàn hợp tác địa phương Việt-Nhật.

Sự kiện có quy mô lớn đầu tiên về thúc đẩy hợp tác địa phương hai nước, là sự cụ thể hóa, triển khai thỏa thuận giữa Thủ tướng với nguyên Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru vào tháng 4/2025.

Cho biết Thủ tướng Takaichi rất quan tâm, ủng hộ và gửi thông điệp chúc mừng tới sự kiện; đã có gần 50 địa phương và hàng trăm doanh nghiệp của 2 nước đăng ký tham dự sự kiện, Thủ tướng Chính phủ cũng điểm lại các công trình, dự án mang tính biểu tượng quan hệ giữa hai nước tại Quảng Ninh với mong muốn Thống đốc tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Gunma và tỉnh Quảng Ninh, nhất là trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân.

Bày tỏ vinh dự lần thứ 2 được gặp Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc tỉnh Gunma Yamamoto Ichita bày tỏ chia sẻ trước những mất mát, đau thương mà nhân dân miền Trung Việt Nam đang gánh chịu do bão lũ; cho biết, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang mở rộng đầu tư tại Việt Nam; đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư hiệu quả, bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Yamamoto Ichita, Thống đốc tỉnh Gunma (Nhật Bản). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Vinh dự dự Diễn đàn hợp tác địa phương Việt-Nhật, Thống đốc tỉnh Gunma cho biết ông dẫn đầu Đoàn đại biểu tỉnh Gunma dự Diễn đàn để tìm hiểu kỹ hơn cơ hội hợp tác, đầu tư với các địa phương của Việt Nam; đánh giá cao và tin tưởng với tình cảm chân thành, thời gian tới Thủ tướng Chính phủ tiếp tục hỗ trợ để tỉnh Gunma có thêm nhiều chương trình, dự án hợp tác, đầu tư với các địa phương Việt Nam.

Nhất trí với ý kiến của Thống đốc, Thủ tướng Chính phủ tin tưởng Thống đốc và đoàn tỉnh Gunma sẽ tích cực, chủ động thảo luận, đề xuất các sáng kiến, dự án hợp tác cụ thể với các đối tác, nhất là trong các lĩnh vực tỉnh Gunma có thế mạnh như đào tạo nguồn nhân lực, công nghiệp chế biến thực phẩm, sản xuất thiết bị vận tải, thực phẩm, hóa học, nhựa, nông nghiệp công nghệ cao, chăm sóc người già, đặc biệt là hợp tác văn hóa, du lịch, nhất là tại Quảng Ninh nơi có vịnh Hạ Long, danh thắng Yên Tử.

Cùng với đó, mở rộng đầu tư vào Việt Nam gắn với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu như đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, bán dẫn…; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và tiếp tục có nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng 16.000 người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt Takebe Tsutomu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn và đánh giá cao Ngài đã thu xếp thời gian thăm Việt Nam, tham dự Diễn đàn hợp tác địa phương Việt-Nhật lần thứ nhất, với sự tham gia của đại diện 50 địa phương và hàng trăm doanh nghiệp của hai nước.

Chia sẻ việc Thủ tướng đã đã gặp Bà Thủ tướng Takaichi nhân dịp dự Diễn đàn Cấp cao ASEAN (tháng 10/2025) và nhất trí cùng phối hợp chặt chẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, trong đó có hợp tác địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng sự kiện sẽ là cơ hội kết nối và thúc đẩy hợp tác thực chất hơn giữa doanh nghiệp và địa phương hai nước, tạo xung lực cho sự phát triển của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản chân thành, tình cảm, tin cậy, hiệu quả.

Nhắc lại kỷ niệm lần đầu gặp Thủ tướng Chính phủ đặt nền móng cho hợp tác tỉnh Hokkaido với tỉnh Quảng Ninh, Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt Takebe Tsutomu cho biết đến nay hợp tác địa phương giữa các tỉnh Nhật Bản và Việt Nam trở nên sôi động.

Đặc biệt là trong lĩnh vực giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương, với những sự kiện nổi bật như Lễ hội Việt Nam-Nhật Bản thường niên tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lễ hội Việt Nam tại Hokkaido, Lễ hội Hokkaido tại thành phố Hạ Long... cũng như trong hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực với Dự án xây dựng trường Đại học Việt-Nhật trong nhiều năm qua.

Đánh giá cao và cảm ơn những đóng góp và tâm huyết của Ngài Takebe Tsutomu trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị thời gian tới Ngài Takebe Tsutomu tiếp tục quan tâm, góp phần cụ thể hóa nội hàm Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản với những dự án, chương trình cụ thể.

Trong số đó, tiếp tục có tiếng nói ủng hộ, tăng cường quan hệ Việt Nam-Nhật Bản và vai trò của Việt Nam đến Chính quyền mới và Thủ tướng Takaichi; Thúc đẩy, tăng cường hơn nữa hợp tác địa phương hai nước, đặc biệt tỉnh Hokkaido với tỉnh Quảng Ninh và các địa phương của Việt Nam trong các lĩnh vực nông nghiệp, đầu tư, giáo dục, văn hóa, du lịch; tiếp tục tổ chức các lễ hội, sự kiện quảng bá văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai nước, gắn kết các cơ sở giáo dục hai nước, đặc biệt là xây dựng khoa tiếng Nhật tại Đại học Hạ Long.

Cùng với đó, thúc đẩy Chính phủ và các địa phương Nhật Bản có các chính sách thuận lợi, bình đẳng cho lao động Việt Nam, hỗ trợ lao động, sinh viên Việt Nam hòa nhập, hiểu các quy tắc, pháp luật của Nhật Bản qua đó góp phần giảm sự vi phạm pháp luật của công dân Việt Nam tại Nhật Bản.

Thúc đẩy các nội dung đào tạo tại Trường Đại học Việt Nhật, đặc biệt là nội dung về bán dẫn, AI để trường trở thành một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, uy tín của Việt Nam.

Tiếp Đoàn đại biểu các địa phương Nhật Bản tham dự Diễn đàn hợp tác địa phương Việt-Nhật, Thủ tướng Chính phủ bày tỏ vui mừng vì quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Nhật Bản thời gian qua phát triển tốt đẹp, đạt nhiều thành quả nổi bật với sự tin cậy chính trị cao trên tất cả các lĩnh vực.

Để thúc đẩy cụ thể hóa và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, Thủ tướng bày tỏ sẵn sàng lắng nghe những ý kiến đóng góp, đề xuất thiết thực, thẳng thắn của các vị Lãnh đạo, đại diện Lãnh đạo các địa phương của Nhật Bản nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác địa phương giữa hai nước phát triển hơn nữa thời gian tới.

Tại cuộc gặp Lãnh đạo các tỉnh Yamanashi, Niigata, Tokushima, Osaka, Shimane, Hiroshima, Miyagi và Wakayama đã giới thiệu về địa phương và bày tỏ mong muốn hợp tác giữa các địa phương của Nhật Bản với Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc tiếp đoàn đại biểu địa phương Nhật Bản. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cảm ơn lãnh đạo, đại diện các địa phương của Nhật Bản đã có các ý kiến, đề xuất chân thành, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh hợp tác địa phương là một trong những lĩnh vực quan trọng, nét đặc sắc của quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Nhật Bản.

Chính phủ Việt Nam luôn coi đây là kênh hợp tác thực chất, hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển chung của quan hệ song phương.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các địa phương của Nhật Bản tiếp tục cụ thể hóa các văn bản hợp tác ký kết, đưa vào triển khai thực chất, mang lại lợi ích cho cả hai nước; chủ động, tích cực tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn nhằm tăng cường hiểu biết giữa người dân hai nước, thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân các địa phương; tích cực vận động cho các doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh... gắn hoạt động kinh doanh với chuyển giao công nghệ, tăng hàm lượng khoa học, công nghệ trong các dự án hợp tác.

Cho biết Chính phủ Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, kinh doanh thành công tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại các địa phương của Nhật Bản; hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ, sở hữu công nghệ tiên tiến nhưng đang gặp khó khăn về chuyển giao thế hệ của khu vực Kansai với các doanh nghiệp Việt Nam, qua đó hỗ trợ Việt Nam phát triển năng lực công nghệ.

Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương Nhật Bản tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua kết nối các cơ sở đào tạo, trường đại học, viện nghiên cứu của Nhật Bản với các đối tác phía Việt Nam, thúc đẩy chương trình nghiên cứu chung trong các lĩnh vực bán dẫn, lượng tử; tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cho cộng đồng người Việt Nam đang học tập, lao động và sinh sống tại Kansai; duy trì và mở rộng chương trình cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam./.

