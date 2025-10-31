Tiếp tục hạn chế luồng trên các tuyến đường thuỷ nội địa ở miền Trung

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự (Bộ Xây dựng) cho biết, trước tình hình mưa lũ đặc biệt lớn tại các sông ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, hiện tại các tuyến đường thủy nội địa sông Hương, sông Thu Bồn, sông Hội An, sông Hàn - Vĩnh Điện vẫn hạn chế luồng lưu thông.

Trừ các phương tiện thủy thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, điều tiết, chống va trôi, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông.

Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc cho biết thêm, thời gian hạn chế cho đến khi có thông báo mới do nước sông trong khu vực đang xuống dần nhưng vẫn đang ở mức cao, lũ chảy xiết nên chưa thể thống kê chính xác thiệt hại về phao tiêu, báo hiệu.

Tại khu vực do Cảng vụ Hàng hải và Đường thủy khu vực Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị và Quảng Nam (cũ) quản lý chưa ghi nhận thiệt hại, các hoạt động hàng hải diễn ra bình thường.

Bộ Xây dựng đã yêu cầu Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các đơn vị liên quan của địa phương hướng dẫn nơi neo đậu, tránh trú an toàn cho các phương tiện và có các biện pháp đảm bảo an toàn về người, phương tiện khi có tình huống khẩn cấp.

Các cơ quan, đơn vị và địa phương yêu cầu các phương tiện neo đậu gần các cầu vượt sông phải di dời đến vị trí neo đậu an toàn, tuyệt đối không để các phương tiện bị trôi dạt do lũ mạnh làm tàu thuyền trôi dạt đâm va vào các công trình vượt sông.

Các cơ quan cũng đôn đốc các đơn vị quản lý, bảo trì đường thủy nội địa kịp thời thu hồi phao tiêu, báo hiệu trước khi lũ về hoặc khi nhận được thông báo xả lũ của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các địa phương khu vực miền Trung; kịp thời triển khai lại hệ thống phao tiêu, báo hiệu ngay sau mưa lũ rút để bảo đảm an toàn giao thông đường thủy./.

Mưa lũ tại miền Trung khiến 24 người chết và mất tích, còn 116.789 nhà bị ngập Theo thống kê, tính đến 7 giờ ngày 31/10, mưa lũ ở miền Trung đã làm 24 người chết, mất tích; 56 nhà bị sập, cuốn trôi; hiện còn 116.789 nhà còn bị ngập; 4.871ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại.