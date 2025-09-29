Tìm lại âm thanh của cuộc sống nhờ thế hệ máy trợ thính mới tích hợp AI

Tại một cửa hàng bán thiết bị trợ thính ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây (Shanxi), miền Bắc Trung Quốc, ông Trương Vĩ, 70 tuổi, lần đầu tiên sau nhiều năm nghe rõ giọng nói của cháu gái mình nhờ có máy trợ thính tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Trương là một trong số ngày càng nhiều người cao tuổi Trung Quốc tìm lại được âm thanh trong cuộc sống thường nhật nhờ thế hệ máy trợ thính mới tích hợp AI.

Ngoài việc khuếch đại âm thanh, các thiết bị này còn sử dụng các thuật toán tiên tiến để phân biệt lời nói với tiếng ồn xung quanh và có khả năng tăng cường âm thanh được cá nhân hóa.

Một người chuyên về máy trợ thính ở thành phố Thái Nguyên cho biết hơn 70% khách hàng của công ty anh trong độ tuổi từ 60 trở lên.

Với dự báo dân số cao tuổi của Trung Quốc sẽ vượt 400 triệu người vào khoảng năm 2035, các chuyên gia cho rằng tương lai vô cùng tiềm năng đang mở ra đối với các nhà sản xuất thiết bị trợ thính. Trước cơ hội đó, các công ty công nghệ đang đẩy mạnh nỗ lực đổi mới.

Giám đốc bộ phận phần cứng thông minh của Xunfei Healthcare, ông Thôi Vinh Đào cho biết các mô hình AI được đào tạo trên lượng lớn dữ liệu âm thanh thực tế. Quá trình đào tạo này cho phép các thiết bị khuếch đại giọng nói đồng thời giảm thiểu tiếng ồn nền theo thời gian thực và cung cấp chất lượng âm thanh tự nhiên hơn.

Bên cạnh đó, các thiết bị trợ thính thông minh hiện nay còn tích hợp tính năng giải trí và giao tiếp, đơn cử như nghe nhạc, gọi điện thoại và sắp tới thậm chí còn hỗ trợ các trợ lý ảo kích hoạt bằng giọng nói.

Hiện nay Bảo hiểm y tế cơ bản của Trung Quốc chi trả một phần chi phí cho một số mẫu máy trợ thính nhất định, giúp giảm gánh nặng tài chính cho người dùng cao tuổi.

Trung Quốc có khoảng 27,8 triệu người khiếm thính và con số này đang gia tăng khi dân số già đi.

Nhân Ngày Người khiếm thính Thế giới 28/9, sức khỏe thính giác của nhóm dân số này đang nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng.

Một hướng dẫn quốc gia về sức khỏe thính giác do Ủy ban Y tế Quốc gia ban hành kêu gọi tăng cường chăm sóc thính giác cho các nhóm đối tượng chính, mở rộng dịch vụ bác sĩ gia đình cho người cao tuổi, thúc đẩy sàng lọc thính giác và đẩy mạnh ứng dụng AI trong lĩnh vực này.

Mặc dù có những tiến bộ, nhưng vẫn còn tồn tại nhiều thách thức. Nhiều người bị suy giảm thính lực vẫn chưa sử dụng máy trợ thính do nhận thức hạn chế, khả năng tiếp cận dịch vụ hoặc kỳ thị xã hội.

Để giải quyết vấn đề này, các công ty công nghệ đang phát triển những thiết bị dễ sử dụng hơn và mở rộng các dịch vụ hỗ trợ người khiếm thính. Đơn cử như Tencent và Hiệp hội người khiếm thính Trung Quốc đang hợp tác trong "Sáng kiến Thiên Lai," cung cấp miễn phí công nghệ âm thanh dựa trên AI, sàng lọc và máy trợ thính ở một số thành phố.

Tencent đã ra mắt một nền tảng dịch vụ thính giác từ xa tận dụng cơ sở hạ tầng giao tiếp âm thanh và video của Tencent Meeting, cùng với khả năng quản lý và phân tích dữ liệu của Tencent Cloud.

Bằng cách hợp tác với các nhà sản xuất và lắp đặt máy trợ thính chuyên nghiệp, sáng kiến này nhằm tăng cường sự tiện lợi cho người dùng và hợp lý hóa quy trình lắp đặt./.

