Tổng công trình sư về khoa học, công nghệ phải có khả năng xử lý khủng hoảng

Bộ Nội vụ vừa công bố 3 thủ tục hành chính được quy định tại Nghị định số 231/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển chọn, sử dụng Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Ba thủ tục gồm: Thủ tục tuyển chọn Tổng công trình sư Hệ thống (do Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực hiện), thủ tục tuyển chọn Tổng công trình sư Dự án (do cơ quan chủ trì dự án thực hiện) và thủ tục tuyển chọn Kiến trúc sư trưởng cấp bộ, cấp tỉnh, dự án (do cơ quan cấp bộ, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Ban quản lý dự án thực hiện).

Bộ Nội vụ cũng quy định cụ thể về trình tự, cách thức thực hiện và các nội dung liên quan. Trong đó, đáng chú ý là yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính. Tổng công trình sư Hệ thống và Tổng công trình sư Dự án đều phải đáp ứng đồng thời 2 tiêu chí.

Trong đó, tiêu chí chung là có trình độ chuyên ngành đào tạo phù hợp với nhiệm vụ ứng tuyển. Ưu tiên người có bằng cấp, chứng chỉ về quản lý chương trình công nghệ lõi, công nghệ tiên tiến, người đã được tặng giải thưởng quốc gia và quốc tế về lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Có mong muốn cống hiến phát triển kinh tế-xã hội cho Việt Nam, có lý lịch rõ ràng, có đạo đức tốt; đủ sức khỏe để làm việc; tâm huyết với công việc.

Tổng công trình sư Hệ thống và Tổng công trình sư Dự án phải có uy tín, kinh nghiệm, năng lực vượt trội, tiêu biểu trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ được giao, đã có các công trình, sáng chế, sản phẩm có giá trị thực tiễn phù hợp với lĩnh vực nhiệm vụ được giao.

Có khả năng giải quyết vấn đề kỹ thuật phức tạp, liên ngành; xử lý khủng hoảng công nghệ; đề xuất giải pháp sáng tạo đột phá giúp tăng tốc triển khai dự án trong thời gian giới hạn.

Trường hợp ứng viên không đáp ứng đủ các tiêu chí cụ thể theo quy định tại các Điều 6, 7, 8, 9 và 10 của Nghị định số 231/2025/NĐ-CP ngày 28/6/2025 của Chính phủ nhưng có khả năng đáp ứng ngay yêu cầu, nhiệm vụ chuyên môn của Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng thì cấp có thẩm quyền tuyển chọn được quyết định việc tuyển chọn để triển khai chương trình, dự án, nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về quyết định đó.

Các tiêu chí tuyển chọn Tổng công trình sư Dự án là phải có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tính đến thời điểm tuyển chọn. Có khả năng thiết kế, tổ chức và điều phối tổng thể chương trình, dự án với quy mô lớn, nhiều hợp phần, đa ngành, đa cấp, có tính đổi mới sáng tạo và rủi ro cao; có năng lực liên kết, xây dựng mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế.

Đã chủ trì tối thiểu 1 Đề án, chương trình khoa học, công nghệ quy mô liên ngành, thuộc lĩnh vực hệ thống chiến lược có chỉ số ảnh hưởng cao hoặc tối thiểu 1 sản phẩm, nhiệm vụ khoa học công nghệ liên ngành, thuộc lĩnh vực hệ thống chiến lược đã được ứng dụng, chuyển giao, thương mại hóa hoặc triển khai áp dụng thành công trong thực tế.

Đã trực tiếp quản lý hoặc điều phối đề án, chương trình, dự án có quy mô lớn, liên ngành, lĩnh vực về khoa học, công nghệ, thông tin, tài chính, pháp lý, nhân lực hoặc liên vùng; các chương trình, dự án trong lĩnh vực hạ tầng, công nghệ lõi, chuyển đổi số cấp quốc gia, đã được ứng dụng thành công trong thực tế.

Đối với Tổng công trình sư hệ thống, ngoài các tiêu chí tuyển chọn về thời gian làm việc, khả năng thiết kế, tổ chức và điều phối tổng thể chương trình, dự án như trên còn có yêu cầu cao hơn là đã chủ trì tối thiểu 2 Đề án, chương trình khoa học, công nghệ quy mô liên ngành, thuộc lĩnh vực hệ thống chiến lược có chỉ số ảnh hưởng cao hoặc tối thiểu 2 sản phẩm, nhiệm vụ khoa học công nghệ liên ngành, thuộc lĩnh vực hệ thống chiến lược đã được ứng dụng, chuyển giao, thương mại hóa hoặc triển khai áp dụng thành công trong thực tế.

Đồng thời, đã tham gia xây dựng hoặc triển khai chiến lược chuyển đổi số, chiến lược công nghệ, bản đồ công nghệ quốc gia hoặc ngành./.

Khơi nguồn sức mạnh mới từ khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Diễn đàn "Tương lai Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Quốc gia" là một trong những sự kiện nổi bật hướng tới Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam.