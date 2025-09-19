Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm

Đây là cuộc điện đàm thứ hai của Tổng thống Mỹ Trump với Chủ tịch Tập Cận Bình kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền Nhà Trắng và áp đặt mức thuế quan cao đối với Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Osaka, Nhật Bản ngày 29/6/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 19/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành cuộc điện đàm, trong đó hai bên dự kiến thảo luận vấn đề thương mại và số phận của TikTok.

Theo một quan chức Nhà Trắng, cuộc điện đàm bắt đầu vào khoảng 8h ngày 19/9 (theo giờ Washington, tức 19h theo giờ Việt Nam).

Đây là cuộc điện đàm thứ hai của Tổng thống Mỹ Trump với Chủ tịch Tập Cận Bình kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền Nhà Trắng và áp đặt mức thuế quan cao đối với Trung Quốc, kéo theo những hạn chế thương mại, khiến mối quan hệ giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới trở nên căng thẳng.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Fox News trước cuộc điện đàm, Tổng thống Trump khẳng định: “Tôi sẽ trao đổi với ông Tập Cận Bình về ứng dụng TikTok và thương mại. Chúng tôi đang sắp đạt được thỏa thuận về tất cả những vấn đề này. Mối quan hệ của tôi với Trung Quốc rất tốt.”

Thông tin về cuộc điện đàm được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent xác nhận sau vòng đàm phán thương mại Mỹ-Trung hồi đầu tuần tại Madrid (Tây Ban Nha).

Ông cho biết 2 bên đã đạt được thỏa thuận khung về quyền sở hữu TikTok và có khả năng thỏa thuận này sẽ được chính thức hóa trong cuộc trao đổi trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo.

Truyền thông Mỹ cho rằng cuộc điện đàm có thể mở đường cho một hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo, nơi những vấn đề gai góc trong quan hệ song phương sẽ được thảo luận, từ thương mại, công nghệ cho đến an ninh khu vực.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 18/9, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington không xác nhận việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung trong thời gian sắp tới./.

