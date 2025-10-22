Multimedia
Tổng thống Nga Putin bị quốc gia EU đe dọa bắt khẩn cấp nếu bay qua không phận

Mới đây, Ba Lan đã cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin không di chuyển qua không phận nước này để tới Hungary tham dự hội nghị với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Viết Thành
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Ba Lan đưa ra cảnh báo đanh thép dành cho Tổng thống Nga.

Ukraine và các đồng minh châu Âu ủng hộ đàm phán hòa bình của Mỹ.

Ngân hàng thế giới ước tính cần tới 216 tỷ USD để tái thiết Syria.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Viết Thành
(Vietnam+)
#Putin #cuộc gặp thượng đỉnh Putin-Trump #trump gặp putin #Putin-Trump #ông Putin hé lộ địa điểm gặp Trump #cuộc gặp Trump Putin #Điện đàm Trump-Putin #truy nã ông Putin #nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin #tổng thống Nga

CĂNG THẲNG NGA-UKRAINE

