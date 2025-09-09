Tổng thống Trump giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hậu chiến Gaza cho con rể

Báo Times of Israel đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hậu chiến Gaza cho con rể, ông Jared Kushner, một động thái quan trọng trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài tại khu vực này.

Trong một cuộc gặp đáng chú ý tại Miami (Mỹ) ngày 8/9, ông Jared Kushner đã hội đàm với Bộ trưởng Chiến lược Israel Ron Dermer và đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff.

Cuộc thảo luận tập trung vào hai vấn đề then chốt: đề xuất ngừng bắn và kế hoạch tái thiết Gaza trong giai đoạn hậu chiến.

Giới phân tích nhận định việc ông Kushner được giao trọng trách này không phải là điều bất ngờ, xét đến vai trò quan trọng của ông trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump (2017-2021).

Đặc biệt, ông Kushner được biết đến như "kiến trúc sư" chính của Hiệp định Abraham - thỏa thuận lịch sử về bình thường hóa quan hệ giữa Israel và một số quốc gia Arab.

Mặc dù hiện không nắm giữ vị trí chính thức nào trong chính quyền, việc ông Kushner được tín nhiệm với nhiệm vụ này phản ánh quyết tâm của Tổng thống Trump trong việc thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Gaza./.

Israel chấp thuận đề xuất ngừng bắn ở Gaza của Tổng thống Trump Ngoại trưởng Gideon Saar nêu rõ Israel sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận toàn diện nhằm chấm dứt chiến tranh, trong đó bao gồm việc trả tự do cho con tin và Hamas hạ vũ khí.