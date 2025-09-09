Thế giới

Trung Đông

Tổng thống Trump giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hậu chiến Gaza cho con rể

Giới phân tích nhận định việc ông Jared Kushner được giao trọng trách này không phải là điều bất ngờ, xét đến vai trò quan trọng của ông trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump (2017-2021).

Phạm Hà
Ông Jared Kushner. (Ảnh: AFP)
Ông Jared Kushner. (Ảnh: AFP)

Báo Times of Israel đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hậu chiến Gaza cho con rể, ông Jared Kushner, một động thái quan trọng trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài tại khu vực này.

Trong một cuộc gặp đáng chú ý tại Miami (Mỹ) ngày 8/9, ông Jared Kushner đã hội đàm với Bộ trưởng Chiến lược Israel Ron Dermer và đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff.

Cuộc thảo luận tập trung vào hai vấn đề then chốt: đề xuất ngừng bắn và kế hoạch tái thiết Gaza trong giai đoạn hậu chiến.

Giới phân tích nhận định việc ông Kushner được giao trọng trách này không phải là điều bất ngờ, xét đến vai trò quan trọng của ông trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump (2017-2021).

Đặc biệt, ông Kushner được biết đến như "kiến trúc sư" chính của Hiệp định Abraham - thỏa thuận lịch sử về bình thường hóa quan hệ giữa Israel và một số quốc gia Arab.

Mặc dù hiện không nắm giữ vị trí chính thức nào trong chính quyền, việc ông Kushner được tín nhiệm với nhiệm vụ này phản ánh quyết tâm của Tổng thống Trump trong việc thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Gaza./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Gaza #Israel #Bình thường hóa quan hệ Israel Palestine
Theo dõi VietnamPlus

XUNG ĐỘT ISRAEL-HAMAS

Tin liên quan

Một trường học bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống Jabalia, phía Bắc Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập, Qatar, Mỹ thúc đẩy lệnh ngừng bắn tại Gaza

Ai Cập kiên quyết phản đối các hoạt động quân sự của Israel tại Gaza, kế hoạch di dời người Palestine khỏi lãnh thổ của họ cũng như những hành động mà Ai Cập coi là sử dụng nạn đói làm vũ khí.

Tin cùng chuyên mục

Thiệt hại sau động đất tại tỉnh Kunar, Afghanistan, ngày 1/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tiếp tục xảy ra động đất mạnh ở Afghanistan

Sau động đất, hàng loạt dư chấn liên tục xảy ra, gây thêm nhiều vụ sạt lở đá, làm tắc nghẽn các tuyến đường gây khó khăn cho việc tiếp cận cứu trợ và khiến người dân không dám trở về nhà.

Hiện trường đổ nát sau khi Israel không kích trại tị nạn Jabalia ở phía Bắc Dải Gaza ngày 16/5/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel quyết định bác đề xuất ngừng bắn của Hamas

Israel đã bác bỏ đề xuất của Hamas về việc đạt được một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện tại Dải Gaza, đồng thời tuyên bố quân đội của họ sẽ tiếp tục chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn vào Gaza.