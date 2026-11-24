Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026, chiều 24/11, tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố tổ chức Lễ tuyên dương Gương “Thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu” năm 2026, nhằm ghi nhận những nỗ lực, thành tích và đóng góp của thanh niên các dân tộc thiểu số trong học tập, lao động, công tác và hoạt động vì cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Bùi Hữu Hồng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, thanh niên dân tộc thiểu số có vai trò quan trọng trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời là lực lượng tích cực trong học tập, lao động, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và xây dựng cộng đồng.

Mỗi gương thanh niên được tuyên dương có một hành trình, thế mạnh và lĩnh vực đóng góp khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở tinh thần không ngừng học tập, lao động, rèn luyện, sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng.

Theo anh Bùi Hữu Hồng Hải, những thành tích, việc làm và đóng góp của các gương thanh niên được tuyên dương là minh chứng cho vai trò của thanh niên dân tộc thiểu số trong xây dựng, phát triển Thành phố và bồi đắp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời khuyến khích người trẻ tiếp tục tự tin khẳng định bản thân, gìn giữ bản sắc văn hóa và đóng góp cho xã hội.

Năm nay, Ban tổ chức tuyên dương 102 gương thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn Thành phố.

Đây là những cá nhân có nhiều nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, tích cực phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm và đóng góp trên nhiều lĩnh vực, góp phần xây dựng cộng đồng và phát triển Thành phố.

Là một trong những gương thanh niên được tuyên dương, bác sĩ trẻ Nròng K’Duy Py, dân tộc Cơ Ho, Phó Trưởng khoa Săn sóc đặc biệt, Bệnh viện Nhân Ái cho biết, trong quá trình công tác, anh luôn tâm niệm trách nhiệm của người thầy thuốc không chỉ dừng lại ở điều trị thể chất mà còn phải quan tâm đến sức khỏe tinh thần, mang lại niềm tin và hy vọng cho người bệnh.

Anh từng chăm sóc nhiều bệnh nhân trẻ nhiễm HIV có hoàn cảnh khó khăn, bị gia đình bỏ rơi và không hợp tác điều trị. Bằng sự quan tâm, động viên và chăm sóc tận tình, anh cùng đội ngũ y tế giúp người bệnh dần ổn định sức khỏe. Đáng chú ý, có bệnh nhân sau khi hồi phục còn tình nguyện ở lại bệnh viện hỗ trợ những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Trong đời sống hằng ngày, bác sỹ Nròng K’Duy Py gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Cơ Ho bằng những việc làm giản dị như sử dụng tiếng mẹ đẻ khi trò chuyện với người thân, duy trì các món ăn truyền thống và thường xuyên hướng về quê hương.

"Dù trưởng thành và đi xa đến đâu, mỗi người trẻ vẫn cần ý thức gìn giữ cội nguồn, phát huy và lan tỏa những giá trị văn hóa của dân tộc mình đến cộng đồng," bác sỹ Nròng K’Duy Py chia sẻ.

Trong khi đó, anh Thạch Chane Răng Phú, dân tộc Khmer, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhiếp ảnh trẻ phường Bình Hòa đã thành lập câu lạc bộ nhằm tạo sân chơi lành mạnh để đoàn viên, hội viên phát huy sở thích nhiếp ảnh, lưu giữ những hình ảnh đẹp về cuộc sống và con người tại địa phương.

Anh cũng phối hợp xây dựng đội văn nghệ Khmer, tạo môi trường để thanh niên giao lưu, tham gia biểu diễn trong các dịp lễ hội truyền thống như Chôl Chnăm Thmây và Ok Om Bok.

Qua đó, tạo điều kiện để người trẻ trực tiếp tham gia các hoạt động văn hóa, đồng thời tăng cường sự trao truyền giữa các thế hệ, giúp thanh niên hiểu và tự hào hơn về bản sắc dân tộc mình.

Ở lĩnh vực truyền thông cơ sở, chị Hoàng Thị Thanh Hồng, dân tộc Tày, chuyên viên Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Hồ Tràm chia sẻ, việc ứng dụng công nghệ số giúp thông tin hành chính đến gần hơn với người dân, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ những văn bản hành chính khô khan, chị chuyển tải thành các infographic và video ngắn có hình ảnh, âm thanh minh họa, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng định danh điện tử và các nền tảng phục vụ thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ cần gắn với sự am hiểu đời sống, phong tục và bản sắc văn hóa của từng cộng đồng. Thời gian tới, Thanh Hồng dự kiến sử dụng các nền tảng số như Facebook, TikTok để xây dựng video ngắn bằng tiếng dân tộc, giới thiệu trang phục, nghi lễ và những câu chuyện văn hóa, góp phần đưa các giá trị truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức trao giải Liên hoan Vọng cổ và các ca khúc mang âm hưởng dân ca với chủ đề “Âm vang hồn Việt” và Liên hoan văn nghệ “Con người Việt Nam-Bản sắc Việt Nam.”

Đây cũng là hoạt động bế mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026, diễn ra từ ngày 15-24/11, tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố, với nhiều hoạt động triển lãm, trải nghiệm, giao lưu và biểu diễn nghệ thuật.

Chuỗi hoạt động góp phần tạo môi trường để thanh niên tìm hiểu, trải nghiệm và chủ động tham gia gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng và Thành phố./.

Tổng Bí thư gặp mặt học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu Chiều 26/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu.