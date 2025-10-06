Triệt phá băng nhóm giang hồ Thanh Hóa: Vi “ngộ”, Mạnh “gỗ” dính hàng loạt tội danh

Tại họp báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý 3/2025 được tổ chức vào chiều 6/10, Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin về các vụ án liên quan đến Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh “gỗ”) và Nguyễn Văn Vi (tức Vi “ngộ”).

Đại tá Trịnh Văn Giang cho biết, ngày 28/2/2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện một nhóm đối tượng tội phạm do Nguyễn Văn Vi, tức là “Vi Ngộ”, sinh năm 1981, trú tại 130 Đào Duy Từ, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa cầm đầu. Bên cạnh đó, có Nguyễn Văn Mạnh, tức là “Mạnh Gỗ”, sinh năm 1974, là đối tượng trong băng của nhóm và có vai trò là “đàn anh”, giúp sức cho Vi Ngộ, ngay sau đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập chuyên án và đấu tranh.

Qua quá trình điều tra thì Công an Thanh Hóa phát hiện Vi Ngộ và Mạnh Gỗ liên quan đến bốn nhóm hành vi và phạm tội gồm: (1) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ; (2) Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; trốn thuế; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; (3) Trốn thuế; (4) Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Nhận hối lộ.

Kết quả đấu tranh ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thanh Hóa đã triệt phá, bóc gỡ nhóm của Vi Ngộ và bắt giữ, xử lý hình sự 17 đối tượng, can phạm, trong đó thì đối với Vi Ngộ đã bị khởi tố về bốn tội danh: “Đưa hối lộ”; “Vi phạm quy định về kế toán”; “Trốn thuế”; “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; Mạnh Gỗ bị khởi tố về tội môi giới hối lộ.

Cụ thể, đối với nhóm hành vi đưa hối lộ và môi giới hối lộ, năm 2023 – 2024, Nguyễn Văn Vi đã nhiều lần nhờ Hoàng Nam Liên ở phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, xin giảm án cho Nguyễn Ngọc Hòa, (tức là Hòa chua), sinh năm 1976 ở Thanh Hóa (Hòa chua là đối tượng hình sự, cộm cán, có mối quan hệ thân thiết với Vi Ngộ. Năm 2025, đối tượng bị Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa xử phạt 10 năm tù về tội giết người và tàng trữ vũ khí quân dụng. Quá trình chấp hành án, đối tượng tiếp tục dùng kéo đâm bạn tù tử vong và bị kết án là tù chung thân). Kết quả Hòa đã được xét giảm án hai đợt vào năm 2023 và 2024, (năm 2023 giảm 20 tháng tù, 2024 giảm 18 tháng tù).

Ngày 30/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 2 bị can là Nguyễn Văn Vi về tội Đưa hối lộ và Hoàng Nam Liên về tội Môi giới hối lộ theo quy định tại Điều 365 Bộ luật Hình sự.

Thứ hai, về nhóm hành vi vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước xảy ra tại Công ty Cổ phần khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro, địa chỉ tại 55 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 9/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can, trong đó có Nguyễn Văn Vi, Nguyễn Huy Tùng (con trai Mạnh Gỗ), và 5 đối tượng có liên quan về các tội danh “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” theo quy định tại Điều 221, 203 Bộ luật Hình sự. Bước đầu xác định thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là hơn 400 tỷ đồng.

Về nhóm hành vi trốn thuế xảy ra tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, ngày 30/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can về tội “Trốn thuế” theo Điều 200 Bộ luật Hình sự, gồm các đối tượng là Nguyễn Văn Vi và Phạm Thị Hương Giang (vợ của Nguyễn Văn Vi). Quá trình điều tra xác định vợ chồng Vi đã có hành vi trốn thuế mua lại căn nhà 136 Đào Duy Từ, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa gây thiệt hại cho Nhà nước 231 triệu đồng.

Về nhóm hành vi Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Nhận hối lộ, tiếp tục điều tra mở rộng liên quan đến Nguyễn Văn Vi, Công an tỉnh đã xác định Nguyễn Văn Mai, (tức là Mạnh Gỗ) là đối tượng trong băng nhóm và có vai trò là “đàn anh”, “quân sư” cho Nguyễn Văn Vi và đã xác lập chuyên án đấu tranh. Hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng và sẽ cung cấp các thông tin cho các cơ quan báo chí./.