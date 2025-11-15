Triệt phá cơ sở chế biến mỡ động vật quy mô lớn trong nghĩa trang

Ngày 15/11, Công an xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng cho biết lực lượng chức năng vừa phát hiện một cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép quy mô lớn, được tổ chức hoạt động lén lút sâu trong khu vực nghĩa trang của địa phương.

Trước đó, lực lượng công an tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở chế biến mỡ tại thôn Phú Sơn Nam, do một người đàn ông trú xã Xuân Phú làm chủ. Thời điểm kiểm tra, có 3 lao động đang trực tiếp chế biến mỡ trong điều kiện không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận số lượng lớn nguyên liệu và thành phẩm, gồm khoảng 500kg mỡ động vật, 30 bao xác mỡ loại 50kg, 80 bao mỡ đã qua chế biến; cùng nhiều thiết bị sản xuất như máy xay, máy ép, nồi kim loại dung tích lớn và các dụng cụ nấu mỡ.

Khu vực chế biến không đảm bảo vệ sinh. (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Công an xã Hòa Tiến cho biết cơ sở này nằm sâu trong khu vực nghĩa trang, hoạt động bất thường và có dấu hiệu che giấu, gây khó khăn cho công tác trinh sát.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tiến hành tiêu hủy toàn bộ số mỡ vi phạm và tạm giữ tang vật, phương tiện liên quan để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật./.