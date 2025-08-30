Triệu con tim hân hoan chung nhịp đập trong buổi tổng duyệt

Sáng 30/8, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Khi các khối thuộc lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng... tiến qua lễ đài rồi tỏa ra các nhánh phố Thủ đô, hàng vạn người dân đứng 2 bên đường đã bùng nổ trong niềm vui hân hoan chào đón.

Sau cơn mưa nặng hạt đêm qua, sáng 30/8, trời dần hửng nắng. Mở đầu lễ chào cờ tại buổi tổng duyệt, hàng triệu người dân có mặt tại khu vực quảng trường Ba Đình, dọc các tuyến đường các lực lượng diễu hành, diễu binh đi qua, những người dân theo dõi buổi tổng duyệt qua các nền tảng trên mạng internet… đã cùng nhau cất vang lời hát "Quốc ca" hào hùng, khí phách. Khi đó triệu con tim nhân dân Việt Nam như hòa chung một nhịp đập, cùng hân hoan niềm tự hào về Tổ quốc vinh quang.

7h05, tại khu vực đường Lê Duẩn, khi biên đội trực thăng mang theo cờ Đảng, cờ Tổ Quốc, máy bay tiêm kích bay lượn trên bầu trời Thủ đô mở màn buổi tổng duyệt, hàng nghìn ánh mắt vui mừng hướng lên bầu trời hòa trong tiếng reo hò cổ vũ.

Khu vực ưu tiên được dành cho các cựu chiến binh, người già và trẻ em trên tuyến phố Tràng Tiền. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ hòa chung cùng bầu không khí phấn khởi náo nhiệt.

Có mặt tại đây, cô Hoàng Thị Mai (55 tuổi, ở phường Ba Đình, Hà Nội) ngay lập tức hướng mắt lên màn led khi nghe đến giới thiệu máy bay chiến đấu SU-30MK2 và máy bay trực thăng Mi. Cô hào hứng nói: "Tôi vô cùng phấn khích khi nghe thấy tiếng trực thăng kéo cờ bay và máy bay chiến đấu biểu diễn bay hàng loạt trên bầu trời Tổ quốc. Khi đất nước hòa bình mọi người không phải trốn dưới hầm trú ẩn khi nghe thấy tiếng máy bay như thời chiến tranh, mà có thể cùng nhau reo hò, chiêm ngưỡng."

Trong hàng vạn người dân đổ về trung tâm thành phố tham dự lễ tổng duyệt ngày 30/8, người cựu chiến binh Đặng Bá Thư (70 tuổi, xã Mỹ Đức, Hà Nội) được các lực lượng chức năng bố trí chỗ ngồi thuận tiện nhất ở ngã tư Hùng Vương-Nguyễn Thái Học để chiêm ngưỡng toàn bộ các đoàn xe và khối diễu binh, diễu hành đi qua.

Khoác trên mình bộ quân phục đã cũ, ông và vợ cùng đứa cháu nội 7 tuổi, mỗi người cầm trên tay 1 lá cờ Tổ quốc đỏ thắm, mắt dõi theo từng khối diễu hành đi qua, rưng rưng xúc động.

Các cựu chiến binh tự hào khi tham dự lễ tổng duyệt. (Ảnh: Vietnam+)

“Được trực tiếp chứng kiến đoàn quân đi qua giữa lòng Hà Nội, tôi như sống lại ký ức hào hùng của dân tộc. Tôi nhớ đồng đội tôi ở chiến trường K giúp nước bạn Campuchia năm 1979, nhớ những nghĩa cử cao đẹp của Nhà nước với những cựu chiến binh chúng tôi. Mỗi bước chân, mỗi hàng quân đều gợi trong tôi niềm tự hào khôn tả. Tôi trân trọng những gì cha ông đã giành được và càng tin tưởng vào thế hệ trẻ hôm nay sẽ dựng xây đất nước ngày càng đi lên,” ông Đặng Bá Thư bày tỏ.

Còn tại khu vực Cửa Nam, em Đặng Phương Dung, 18 tuổi, tân sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội cùng các bạn đều có chung cảm nhận “khi đoàn diễu binh tiến qua, tim em rộn ràng hơn, mắt như sáng hơn. Em cảm nhận rõ rệt sức mạnh, niềm kiêu hãnh của dân tộc trong từng tiếng hô, từng bước đi. Khoảnh khắc Quốc kỳ tung bay và Quốc ca vang lên, em đã hát cùng tất cả mọi người và em thấy, Tổ quốc mình thật đẹp, đồng bào mình thật đoàn kết. Em như thấy rõ trách nhiệm của mình phải cố gắng học tập, rèn luyện để sau này đóng góp nhiều hơn cho đất nước.”

Dọc phố Nguyễn Thái Học, người dân ngồi kín hai bên đường, dõi theo từng khối diễu hành. Gương mặt ai cũng bừng sáng với nụ cười nở trên môi.

Không ai bảo ai, tất cả đều nghiêm túc đứng đúng vị trí, không chen lấn, xô đẩy, người hàng trước ngồi để người hàng sau có thể xem được. Và trong những ánh mắt, gương mặt đó, ánh lên một rừng cờ đỏ sao vàng lấp lánh, tung bay.

Cũng tại con phố Nguyễn Thái Học, hòa trong không khí rộn ràng, tiếng quân nhạc vang lên, khi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, chị Nguyễn Thị Hạnh (45 tuổi, thành phố Hà Nội) cùng hết thảy người dân có mặt tại đây đều đứng thẳng người và giơ tay chào.

Đội hình diễu binh quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng của làng nghệ thuật Việt Nam. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)

Chị Nguyễn Thị Hạnh chia sẻ: "Trong các buổi hợp luyện và sơ duyệt, tôi chỉ được xem qua báo đài, nay cuối tuần nên có điều kiện sắp xếp thời gian để cảm nhận trực tiếp bầu không khí của buổi lễ diễu binh, diễu hành. Quả thật, mỗi góc phố, con đường nơi đâu cũng thấy bầu không khí vô cùng náo nhiệt, tinh thần yêu nước, tự hào về lịch sử của dân tộc dâng cao hơn bao giờ hết."

Hòa mình cùng hàng nghìn người có mặt tại khu vực ngã tư Ngô Quyền-Tràng Thi, ông Nguyễn Như Thúc (78 tuổi, trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) cho biết ông đến khu vực ngã tư Ngô Quyền-Tràng Thi từ 4 giờ sáng để có thể tận mắt chứng kiến không khí nghiêm trang, sự chính quy, hiện đại của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam anh hùng. Đây là lần diễu binh diễu hành mà ông Thúc cảm thấy vui vẻ phấn khởi và tự hào nhất. Ông Thúc cùng hàng nghìn người đồng thanh hô vang “Việt Nam” khi đội hình máy bay trực thăng bay qua như một cách thể hiện tình yêu quê hương đất nước.

Tay giơ cao chiếc khăn có hình Quốc kỳ cờ đỏ sao vàng lên vẫy, chị Lê Nguyễn Phương Thảo (quê tỉnh Phú Thọ) vui vẻ nói: “Tôi đến khu vực đường Thanh Niên từ 22 giờ tối qua (29/8) và may mắn có được chỗ quan sát tốt ở hàng đầu. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, nước uống, khăn quàng in hình Quốc kỳ và sẽ ở đây đến khi lễ tổng duyệt kết thúc. Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến Lễ diễu binh, diễu hành và cảm thấy rất phấn khích, tự hào, tôi đã hòa mình theo dòng người để có thể cùng chung niềm vui trong sự kiện trọng đại này của đất nước và dân tộc.”

Vẫy trên tay lá cờ đỏ sao vàng cùng dòng người hân hoan chào đón đoàn xe cơ giới đi qua, anh Nguyễn Văn Vũ, trú tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết những người trẻ như anh khi được chứng kiến những vũ khí, khí tài hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam cảm thấy choáng ngợp nhưng cũng đầy tự hào trước sức mạnh của đất nước, từ đó bản thân anh cảm thấy có trách nhiệm hơn trong việc đóng góp xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh, văn minh, hiện đại.

Theo anh, những sự kiện trọng đại như Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ là dịp để lớp trẻ thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc từ đó có thể đóng góp một phần nhỏ công sức của mình như bảo vệ môi trường, giúp đỡ những người xung quanh góp phần xây dựng xã hội văn minh hiện đại.

Ở nước Nga xa xôi, du học sinh Đào Minh Anh (23 tuổi, học viên sau đại học-thạc sỹ, ngành Quảng cáo và Quan hệ công chúng, khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga) đã dành thời gian chăm chú theo dõi buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành tại quê nhà.

Minh Anh xúc động chia sẻ: “Hôm nay trong lòng tôi - một du học sinh Việt Nam hiện sinh sống tại Moskva, Liên bang Nga - lại hừng hực một ngọn lửa ấm nóng của niềm tự hào và xúc động khôn tả. Ngồi trước màn hình máy tính, kết nối qua mạng internet đứt quãng, tôi dõi theo buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dù cách xa nửa vòng Trái Đất, khoảnh khắc ấy khiến tôi thấy mình thật gần quê hương.”

Được sống trong những ngày có ý nghĩa trọng đại này của đất nước, triệu người dân Việt Nam đang một lòng tự hào về dân tộc, mong muốn đóng góp công sức để xây dựng nên đất nước Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Những người trẻ như Đào Minh Anh, như Đặng Phương Dung… càng thêm nhiều hoài bão để cống hiến, để dấn thân vì đất nước tươi đẹp./.

