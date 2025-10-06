Triều Tiên tăng cường sức mạnh hải quân

Đến thăm tàu khu trục Choe Hyon 5.000 tấn, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un kêu gọi tăng cường lực lượng tác chiến hải quân nhằm ứng phó với các hành động mang tính khiêu khích từ bên ngoài.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 5/10, đã đến thăm tàu khu trục Choe Hyon 5.000 tấn đầu tiên của nước này.

Tại đây, ông Kim Jong Un kêu gọi tăng cường lực lượng tác chiến hải quân nhằm ứng phó với các hành động mang tính khiêu khích từ bên ngoài.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), chuyến thăm của nhà lãnh đạo nước này cùng các quan chức cấp cao trong Đảng Lao động Triều Tiên và chính phủ diễn ra trong lịch trình tham dự triển lãm vũ khí quân sự - sự kiện được xem là bước phát triển nổi bật trong tiến trình hiện đại hóa quân đội của quốc gia Đông Bắc Á này./.