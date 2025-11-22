Trực thăng Mi-17 cất cánh bay vào vùng lũ Đắk Lắk để cứu trợ nhân dân

Đúng 8h30 sáng 22/11 tại sân bay Phù Cát ( tỉnh Bình Định), máy bay Mi-17 thuộc Trung đoàn 930 (Sư đoàn 372) cất cánh, mang theo 3 tấn hàng hóa gồm lương thực, thực phẩm, lương khô, bánh, sữa, nước uống, áo phao… tiếp cận các xã Tuy An Đông, Tuy An Tây của tỉnh Đắk Lắk để hỗ trợ người dân.

Trung đoàn 930 thuộc Sư đoàn 372 đã khẩn trương triển khai lực lượng và phương tiện theo lệnh của Quân chủng Phòng không – Không quân (Bộ Quốc phòng), sử dụng trực thăng Mi-17 bay cứu trợ nhân dân đang bị cô lập bởi lũ lớn tại tỉnh Đắk Lắk.

Đại tá Vũ Hồng Điệp, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không – Không quân trực tiếp chỉ huy bay cùng lãnh đạo Phòng Cứu hộ – Cứu nạn Quân chủng và chỉ huy Sư đoàn 372.

Theo ghi nhận tại hiện trường, nhiều khu vực ở tỉnh Đắk Lắk vẫn ngập sâu, đường giao thông bị chia cắt, hàng nghìn người đang thiếu lương thực, thực phẩm và nước sạch.

Trước đó, tại Khánh Hòa, ngày 21/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ đặc biệt lớn. Sau khi nghe báo cáo nhanh của Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu đánh giá cao tinh thần chủ động, sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong triển khai các biện pháp khẩn cấp giúp dân. Đoàn công tác cũng trực tiếp kiểm tra, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại xã Diên Điền, nơi đang chịu ngập sâu, trước khi thăm và tặng quà các hộ dân thiệt hại nặng tại phường Nam Nha Trang.

Trong bối cảnh mưa lũ diễn biến phức tạp, ngày 21/1, Bộ Quốc phòng đã ban hành Công điện hỏa tốc số 7483/CĐ-BQP gửi các cơ quan, đơn vị toàn quân yêu cầu tập trung tối đa lực lượng ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại khu vực Trung Bộ. Công điện quán triệt tinh thần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ trước mắt: bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản của Nhà nước và nhân dân, nhanh chóng ổn định đời sống người dân tại các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ.

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam được yêu cầu duy trì nghiêm chế độ ứng trực, bám sát diễn biến thời tiết, điều động lực lượng và phương tiện sẵn sàng tham gia cứu hộ – cứu nạn, xử lý sạt lở đất, ngập lụt. Cùng với đó, các đơn vị phải phối hợp với chính quyền địa phương kiên quyết sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm; sẵn sàng bố trí doanh trại làm nơi sơ tán tạm thời và bảo đảm điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho người dân. Cục Cứu hộ – Cứu nạn được giao xuất cấp 15 tấn lương khô cho Quân khu 5 để hỗ trợ khẩn cấp cho người dân không để xảy ra tình trạng thiếu đói.

Bộ đội Biên phòng hỗ trợ người dân vùng lũ. (Ảnh: BQP)

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền và dân vận; đề xuất chính sách hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ bị thiệt hại do mưa lũ. Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật chỉ đạo các đơn vị bảo đảm vận chuyển gạo từ nguồn dự trữ quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; triển khai lực lượng quân y tổ chức vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng.

Quân khu 4, Quân khu 5 và Quân khu 7 được giao xây dựng phương án huy động lực lượng, tiếp cận các khu dân cư còn bị cô lập, vận chuyển thực phẩm, nhu yếu phẩm và nước sạch đến người dân; tổ chức khám chữa bệnh, hỗ trợ vệ sinh trường học, cơ sở y tế, khôi phục sản xuất kinh doanh ngay sau khi nước rút.

Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng và nhiều binh chủng, binh đoàn khác được yêu cầu phối hợp bảo đảm tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm thông tin liên lạc, khảo sát các điểm có nguy cơ sạt lở và xử lý kịp thời mọi sự cố phát sinh.

Bộ đội Biên phòng hỗ trợ người dân vùng lũ. (Ảnh: BQP)

Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân triển khai nhiệm vụ khẩn trương, quyết liệt, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng và phương tiện; hằng ngày báo cáo kết quả về Bộ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ./.