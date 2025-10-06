Trung Quốc: Người giữ lửa nghề làm đèn lồng truyền thống tại Hong Kong

Gần dịp Trung thu hằng năm, "phố đèn lồng" của chợ Đại Kiều ở quận Nguyên Lãng thuộc Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) lại trở thành điểm đến ưa thích của người dân và du khách.

Cửa hàng của gia đình bà Hoàng Kiện Đệ đặc biệt được quan tâm nhờ những chiếc đèn lồng truyền thống do gia đình bà tự chế tác và được đăng ký bản quyền.



Vốn kinh doanh trầm hương và nến, song cứ đến dịp Trung Thu, mặt tiền cửa hàng lại được "thay áo" bởi những chiếc đèn lồng đặc biệt. Giữa thị trường đèn lồng phong phú tại Hong Kong, những chiếc đèn lồng của gia đình bà Hoàng Kiện Đệ vẫn khẳng định được chỗ đứng riêng của mình.

Gian hàng đèn lồng truyền thống của gia đình bà Hoàng Kiện Đệ có nhiều sản phẩm phong phú. (Ảnh: Mạc Luyện/TTXVN)

Với mong muốn đáp ứng thị hiếu của thị trường, gia đình bà luôn tìm tòi, cải tiến mẫu sản phẩm, trau chuốt, hoàn thiện đến từng chi tiết nhỏ để những chiếc đèn lồng luôn giữ được cái hồn, kiểu dáng và màu sắc hấp dẫn.



Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong, bà Hoàng Kiện Đệ cho biết gia đình bà có nghề làm đèn lồng và làm nhang hơn 40 năm, đến nay đã trải qua 3 thế hệ. Những chiếc đèn lồng luôn được các bạn nhỏ rất yêu thích, khiến vợ chồng bà và con trai quyết tâm duy trì nghề cho tới nay.



Với niềm đam mê và khả năng thiết kế tốt, con trai lớn bà Hoàng Kiện Đệ mỗi năm lại chế tác ra nhiều mẫu đèn lồng mới. Năm nay, các đèn lồng được gắn pin rất an toàn và có nhiều hình thù thú vị như phi thuyền vũ trụ, xe quả bí ngô, hoàng tử ếch, đèn gấu trúc, đèn cú mèo, đèn cá mập…

Những chiếc đèn lồng hình rùa biển, cá vàng, thỏ, trái bưởi hay quả khế... cũng được bán rất chạy. Có những chiếc được làm từ giấy bóng kính, giấy màu, cũng có những chiếc được làm từ chất liệu vải làm áo cưới. Dù được làm từ chất liệu hay phụ kiện gì, mỗi chiếc đèn lồng đều được xử lý kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ trong lúc chơi.



Các loại đèn lồng có giá từ vài chục đến vài trăm đô la Hong Kong. Mỗi sản phẩm đều thể hiện kỹ năng và kỹ thuật mà gia đình bà Hoàng Kiện Đệ đã trau dồi, tích lũy qua nhiều năm tháng.



Bà Hoàng Kiện Đệ cho biết việc kinh doanh năm nay vẫn "đắt hàng" như mọi năm. Nhiều sản phẩm vừa ra đã "cháy hàng." Cửa hàng nhà bà có một số khách hàng "ruột," cứ đến dịp tết Trung thu là lại đến mua sắm đèn lồng. Trong số này có cả khách nước ngoài, năm nào cũng mua rất nhiều loại đèn lồng khác nhau.



Sau tết Trung thu, gia đình bà Hoàng Kiện Đệ thường có một tháng để nghỉ ngơi trước khi bắt tay vào tìm kiếm mẫu mã cho năm sau. Việc thiết kế và sản xuất đèn lồng đòi hỏi phải có nhiều thời gian nên không thể sản xuất thành phẩm hàng loạt chỉ trong thời gian ngắn.



Bà Hoàng Kiện Đệ cho biết việc làm đèn lồng thủ công không hề dễ nhưng niềm đam mê làm ra những chiếc đèn rực rỡ khiến không ít khách hàng nao lòng đã níu giữ gia đình bà ở lại với nghề truyền thống này.

Chính tình yêu và sự đam mê đó đã thổi hồn vào những chiếc đèn lồng, khiến mỗi thành phẩm đều mang trong mình hơi ấm và niềm tự hào của gia đình bà.



Bước vào "Phố đèn lồng" của chợ Đại Kiều, du khách sẽ thấy hàng ngàn chiếc đèn lồng thủ công rực rỡ tô điểm cho khu chợ, mỗi chiếc đều toát lên vẻ ấm áp của truyền thống và sự khéo léo hiện đại. Nếu muốn có một trải nghiệm tết Trung thu độc đáo hoặc chụp ảnh cùng gia đình, “phố đèn lồng” chợ Đại Kiều là một lựa chọn tuyệt vời.

Đây là điểm đến không thể bỏ qua cho những ai muốn tìm hiểu sâu hơn về văn hóa truyền thống của Hong Kong, về thế giới của những chiếc đèn lồng lấp lánh và là địa điểm hoàn hảo để chụp những bức ảnh thật sự mơ mộng.

