Trung Quốc vượt Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Đức

Theo số liệu sơ bộ của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức (Destatis), từ tháng 1-8/2025, Trung Quốc đã vượt Mỹ để trở lại vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Đức, sau khi các biện pháp thuế quan mới của Washington làm suy giảm xuất khẩu từ Đức sang Mỹ.

Cụ thể, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Đức với Trung Quốc đạt 163,4 tỷ euro (190,7 tỷ USD) trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, so với 162,8 tỷ euro (188,9 tỷ USD) trong thương mại với Mỹ.

Mỹ từng là đối tác thương mại hàng đầu của Đức năm 2024, chấm dứt chuỗi 8 năm Trung Quốc nắm giữ vị trí này. Tuy nhiên, với việc Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng và chính quyền Mỹ áp đặt các mức thuế quan cao, cán cân thương mại đã đảo chiều.

Xuất khẩu của Đức sang Mỹ giảm 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 99,6 tỷ euro (115,6 tỷ USD) trong 8 tháng đầu năm, riêng tháng 8 giảm tới 23,5% so với cùng kỳ 2024.

Chủ tịch Hiệp hội Ngoại thương Đức (BGA) Dirk Jandura cho rằng chính sách thuế và thương mại của Mỹ là nguyên nhân chính khiến doanh số sụt giảm, đặc biệt trong các lĩnh vực ôtô, máy móc và hóa chất.

Ngược lại, nhập khẩu của Đức từ Trung Quốc tăng 8,3%, đạt 108,8 tỷ euro (126,3 tỷ USD), trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 13,5% xuống còn 54,7 tỷ euro (63,5 tỷ USD).

Chuyên gia kinh tế Carsten Brzeski của Tập đoàn tài chính Hà Lan ING cảnh báo làn sóng nhập khẩu mới từ Trung Quốc, trong đó có nhiều hàng hóa bán với giá thấp, đang làm gia tăng sự phụ thuộc của Đức vào thị trường này và tạo sức ép cho các ngành công nghiệp chủ chốt.

Các chuyên gia nhận định với đồng euro mạnh và triển vọng phục hồi xuất khẩu yếu, kinh tế Đức sẽ tiếp tục chịu tác động từ các biến động thương mại quốc tế trong thời gian tới./.

