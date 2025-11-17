Tỷ giá hôm nay 17/11: Đồng USD và nhân dân tệ cùng giảm nhẹ

Tỷ giá ngày 17/11 giữa Đồng Việt Nam (VND) với đôla Mỹ (USD) và nhân dân tệ (NDT) tại các ngân hàng thương mại cùng giảm nhẹ.

Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm hôm nay ở mức 25.120 VND/USD, giảm 2 đồng so với sáng 14/11.

Theo biên độ giao dịch ±5% được quy định, tỷ giá trần hôm nay là 26.376 VND/USD, còn tỷ giá sàn là 23.864 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước) đứng yên ở mức 23.916-26.328 VND/USD (mua vào-bán ra).

Tại các ngân hàng thương mại, lúc 9h30 sáng nay, Vietcombank và BIDV niêm yết tỷ giá USD hôm nay là 26.156-26.376 VND/USD (mua vào-bán ra).

So với sáng 14/11, giá đồng USD tại 2 ngân hàng này cùng giảm nhẹ 2 đồng ở chiều bán ra. Tuy nhiên, giá mua vào lại diễn biến ngược chiều nhau. Trong đó, BIDV giảm 4 đồng, còn Vietcombank tăng 18 đồng so với sáng ngày 14/11.

Đối với đồng nhân dân tệ, cả Vietcombank niêm yết ở mức 3.654-3.771 VND/NDT (mua vào-bán ra); BIDV hiện ở mức 3.665-3.762 VND/NDT (mua vào-bán ra) cùng giảm 2 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với sáng 14/11./.

