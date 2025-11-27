Tỷ giá ngày 27/11: Đồng USD tại các ngân hàng thương mại tăng trở lại

Ngày 27/11, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với đôla Mỹ (USD) và nhân dân tệ (NDT) tại các ngân hàng thương mại cùng có xu hướng tăng.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.152 VND/USD, tăng 6 VND so với phiên giao dịch trước.

Với biên độ ±5%, tỷ giá trần được phép giao dịch là 26.409 VND/USD, còn tỷ giá sàn là 23.894 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước) sáng nay ở mức 23.939-26.353 VND/USD (mua vào-bán ra).

Tại các ngân hàng thương mại, lúc 9h15, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.189-26.409 VND/USD (mua vào-bán ra), tăng 6 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với ngày 26/11.

BIDV cũng tăng tỷ giá USD thêm 4 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với sáng hôm qua, hiện niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.179-26.409 VND/USD (mua vào-bán ra).

Đối với đồng nhân dân tệ, Vietcombank tăng 6 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với sáng hôm qua, lên mức 3.670-3.787 (mua vào-bán ra).

Tương tự, BIDV cũng tăng 5 đồng ở chiều mua vào và tăng 7 đồng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 3.680-3.779 VND/NDT (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng SJC giao dịch ở ngưỡng 153,4 triệu đồng, tỷ giá trung tâm tăng 6 đồng Mở cửa sáng 27/11, giá vàng miếng trong nước tiếp tục đi ngang quanh 151,4–153,4 triệu đồng/lượng trong khi tỷ giá trung tâm tăng 6 đồng/USD. Giá vàng thế giới quy đổi vẫn thấp hơn SJC khoảng hơn 21 triệu đồng/lượng.

