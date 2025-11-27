Kinh tế

Tài chính

Tỷ giá ngày 27/11: Đồng USD tại các ngân hàng thương mại tăng trở lại

Vào lúc 9h15, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.189-26.409 VND/USD (mua vào-bán ra), tăng 6 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với ngày 26/11.

Hoạt động nghiệp vụ tại Vietinbank Ba Đình. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Hoạt động nghiệp vụ tại Vietinbank Ba Đình. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Ngày 27/11, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với đôla Mỹ (USD) và nhân dân tệ (NDT) tại các ngân hàng thương mại cùng có xu hướng tăng.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.152 VND/USD, tăng 6 VND so với phiên giao dịch trước.

Với biên độ ±5%, tỷ giá trần được phép giao dịch là 26.409 VND/USD, còn tỷ giá sàn là 23.894 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước) sáng nay ở mức 23.939-26.353 VND/USD (mua vào-bán ra).

Tại các ngân hàng thương mại, lúc 9h15, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.189-26.409 VND/USD (mua vào-bán ra), tăng 6 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với ngày 26/11.

BIDV cũng tăng tỷ giá USD thêm 4 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với sáng hôm qua, hiện niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.179-26.409 VND/USD (mua vào-bán ra).

Đối với đồng nhân dân tệ, Vietcombank tăng 6 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với sáng hôm qua, lên mức 3.670-3.787 (mua vào-bán ra).

Tương tự, BIDV cũng tăng 5 đồng ở chiều mua vào và tăng 7 đồng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 3.680-3.779 VND/NDT (mua vào-bán ra)./.

(Vietnam+)
#Tỷ giá #Đồng USD #Nhân dân tệ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục