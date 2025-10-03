Tỷ giá ngày 3/10: Đồng USD tại các ngân hàng thương mại nối tiếp đà giảm

Tỷ giá ngày 3/10 giữa Đồng Việt Nam (VND) với đồng USD tại các ngân hàng thương mại nối tiếp đà giảm; trong khi tỷ giá với nhân dân tệ (NDT) biến động trái chiều.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ngày 3/10 ở mức 25.162 VND/USD, giảm 15 đồng so với sáng 2/10.

Theo biên độ giao dịch ±5% được quy định, tỷ giá trần ngày 2/10 là 26.420 VND/USD, còn tỷ giá sàn là 23.903 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 23.954-26.370 VND/USD (mua vào-bán ra).

Tại ngân hàng thương mại vào lúc 9h sáng 3/10, Vietcombank và BIDV cùng niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.200-26.420 VND/USD (mua vào-bán ra). So với sáng 2/10, Vietcombank giảm 15 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra; BIDV giảm 35 đồng ở chiều mua vào và giảm 15 đồng ở chiều bán ra.

Với đồng nhân dân tệ, Vietcombank tăng nhẹ 1 đồng ở cả hai chiều giao dịch, lên mức 3.650-3.767 VND/NDT (mua vào-bán ra).

Tại BIDV, tỷ giá nhân dân tệ giảm 5 đồng ở chiều mua vào và 2 đồng ở chiều bán ra, xuống còn 3.659-3.757 VND/NDT (mua vào-bán ra)./.

