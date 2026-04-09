Unilever và McCormick bắt tay tạo ra "gã khổng lồ" thực phẩm 65 tỷ USD

Thương vụ trị giá 65 tỷ USD được thực hiện dưới cấu trúc Reverse Morris Trust (RMT), giúp Unilever tách mảng kinh doanh thực phẩm mà không phải chịu các khoản thuế khổng lồ.

Nguyễn Giang
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tập đoàn Unilever vừa đạt được thỏa thuận hợp nhất mảng thực phẩm với Tập đoàn McCormick (Mỹ) trong một thương vụ trị giá 65 tỷ USD nhằm tái cấu trúc danh mục đầu tư và tối ưu hóa lợi nhuận.

Theo thỏa thuận ngày 1/4 được công bố hôm nay, thương vụ này được thực hiện dưới cấu trúc Reverse Morris Trust (RMT), giúp Unilever tách mảng kinh doanh thực phẩm mà không phải chịu các khoản thuế khổng lồ.

Sau khi sáp nhập, Unilever và các cổ đông của mình sẽ sở hữu khoảng 65% thực thể mới, trong khi các cổ đông của McCormick nắm giữ 35%. Sau thương vụ, Unilever sẽ tập trung hoàn toàn vào lĩnh vực chăm sóc cá nhân, sức khỏe và sắc đẹp.

Thực thể mới sẽ do đội ngũ quản lý của McCormick điều hành. Giáo sư Emilie Feldman đến từ trường Wharton nhận định rằng cấu trúc RMT thường mang lại hiệu quả cao vì nó kết hợp một đơn vị kinh doanh không còn phù hợp với công ty mẹ với một đối tác chuyên biệt có khả năng khai thác giá trị tốt hơn.

Nghiên cứu của Giáo sư Emilie Feldman và Giáo sư Constance Helfat thuộc Trường Kinh doanh Tuck thuộc Đại học Dartmouth trên 49 thương vụ RMT tại Mỹ cho thấy, dù ban đầu có thể sụt giảm, các công ty này thường đạt hiệu suất cao hơn 18% so với các vụ sáp nhập truyền thống sau 24 tháng.

Các thương hiệu biểu tượng như sốt mayonnaise Hellmann’s và hạt nêm Knorr được kỳ vọng sẽ phát triển mạnh mẽ hơn khi không còn phải cạnh tranh nguồn lực với những sản phẩm như xà phòng Dove hay chất khử mùi Axe.

Ban lãnh đạo McCormick dự kiến sẽ cắt giảm được 600 triệu USD chi phí hàng năm thông qua việc tối ưu hóa chuỗi cung ứng và mua sắm toàn cầu. Ngoài ra, thương vụ này giúp McCormick tăng mức độ hiện diện tại các thị trường mới nổi ở châu Á, Mỹ Latinh và châu Phi từ 25% lên hơn 40% doanh thu.

Dù có tiềm năng lớn, thương vụ vẫn đối mặt với những rủi ro tài chính đáng kể. Nhà phân tích Alexia Howard đến từ công ty nghiên cứu thị trường Bernstein lo ngại về khoản nợ lớn mà McCormick phải gánh chịu để thực hiện giao dịch, tương đương khoảng 4 lần lợi nhuận hàng năm của công ty hợp nhất.

Thêm vào đó, ngành thực phẩm đang đối mặt với sự trì trệ do người tiêu dùng chuyển sang những nhãn hàng riêng và tác động từ các loại thuốc giảm cân. Thương vụ này dự kiến sẽ không thể hoàn tất cho đến giữa năm 2027./.

(TTXVN/Vietnam+)
