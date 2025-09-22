Trong tuần phát hành từ ngày 19/9, bộ phim hành động - kịch tính Tử chiến trên không đang dẫn đầu phòng vé với doanh thu 65,9 tỷ đồng chỉ sau ba ngày, theo The Box Office Vietnam.

Bản tin 60s ngày 22/9/2025 gồm những nội dung sau:

Vì sao “Tử chiến trên không” thống trị phòng vé Việt?

Ragasa sắp vào Biển Đông, trở thành siêu bão mạnh nhất thế giới năm 2025.

Động thái của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc trước tin MV mới chứa hình ảnh nhạy cảm.

Người đàn ông bị truy đuổi, cầm gậy đánh đến ngất xỉu ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Xe bán tải leo vỉa hè ở Thành phố Hồ Chí Minh, Cảnh sát giao thông vào cuộc xác minh.

Tết Nguyên đán 2026 dự kiến được nghỉ bao nhiêu ngày?

Thủ tướng Israel tuyên bố không từ bỏ vùng đệm tại Syria.

Hamas lần đầu phản ứng về việc công nhận Nhà nước Palestine./.