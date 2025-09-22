Israel không kích miền Nam Liban, ít nhất 4 người thiệt mạng

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 21/9 cho biết đã không kích thị trấn Bint Jbeil tại miền Nam Liban khiến 1 thành viên Hezbollah cùng một số dân thường thiệt mạng.

Thông báo của IDF lấy làm tiếc về bất kỳ tổn hại nào đối với những người không liên quan và cam kết sẽ điều tra vụ việc.

Hãng thông tấn nhà nước NNA của Liban cho biết một thiết bị bay không người lái (UAV) Israel đã phóng 2 tên lửa vào một xe máy, được cho là thành viên Hezbollah, đang di chuyển trên đường phố ở thị trấn Bint Jbeil.

Tuy nhiên, tên lửa cũng đã trúng ôtô của một gia đình. Có thông tin đây là những công dân Mỹ.

Theo Ngoại trưởng Liban Youssef Raji, người mẹ bị thương nặng trong cuộc tập kích của Israel.

Phản ứng về vụ việc trên, Tổng thống Liban Joseph Aoun cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, nhấn mạnh "không thể có hòa bình khi máu của trẻ em vẫn đổ."

Trên nền tảng mạng xã hội X, Thủ tướng Liban Nawaf Salam cũng lên án vụ tấn công, cho rằng điều này đe dọa vào những người dân thường đang trở về các ngôi làng ở miền Nam.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Liban bày tỏ phẫn nộ trước việc 3 trẻ em trong cùng một gia đình bị sát hại trong vụ tập kích ở miền Nam Liban, đồng thời kêu gọi các bên liên quan lập tức chấm dứt mọi hoạt động thù địch để bảo đảm an toàn cho trẻ em.

Bộ Ngoại giao Mỹ chưa bình luận về thông tin trên./.

Quân đội Israel đánh chặn đạn pháo bắn từ Dải Gaza Quân đội Israel cho biết đã đánh chặn một trong hai quả đạn phóng đi từ phía Bắc Gaza trong ngày 21/9, diễn ra giữa lúc Tel Aviv tăng cường không kích và pháo kích dữ dội vào thành phố Gaza.