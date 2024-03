Việt Nam ghi dấu ấn phẫu thuật nội soi toàn bộ cho trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật bằng phương pháp phẫu thuật nội soi toàn bộ cho bệnh nhi. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 12/3, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Times City công bố các bác sĩ Trung tâm Tim mạch của Bệnh viện vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi toàn bộ cho bệnh nhi H.A (3 tuổi, nặng 18kg) mắc bệnh tim bẩm sinh.

Đây là một trong số ít trường hợp bệnh nhân nhỏ tuổi trên Thế giới được được phẫu thuật bằng phương pháp này.

Thành công đã đưa Vinmec trở thành một trong số ít trung tâm tim mạch trên Thế giới có thể thực hiện được kỹ thuật tiên tiến này ở trẻ nhỏ.

Tiến sĩ Đặng Quang Huy - Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Times City) - người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho biết tháng 1/2024, bé H.A được chẩn đoán mắc tim bẩm sinh kết hợp nhiều tổn thương, bao gồm một lỗ thông liên nhĩ lớn và toàn bộ các tĩnh mạch của phổi bên phải đổ không đúng chỗ (đổ về tim phải mà lẽ ra đổ về tim trái). Những bất thường này gây giãn buồng tim và tăng áp lực động mạch phổi nhiều, nếu không được mổ sớm sẽ gây xơ hóa phổi và suy tim phải.

“Điều đặc biệt là bé dù mới 3 tuổi buồng tim đã giãn to bằng buồng tim của người lớn. Nếu không được can thiệp sớm sẽ dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng về sức khoẻ và sự phát triển của trẻ. Trường hợp của bé gái khá phức tạp do bé vừa trong tình trạng viêm phổi - do hậu quả của bệnh tim bẩm sinh gây nên, nếu để lâu bé sẽ thường xuyên bị viêm phổi và điều trị kháng sinh ngày càng khó và lâu khỏi,” bác sĩ Huy nhấn mạnh.

Vì vậy, các bác sĩ đã hội chẩn và lựa chọn phương thức phẫu thuật nội soi toàn bộ cho bệnh nhi để mang lại hiệu quả điều trị tốt nhất thay vì phẫu thuật mổ mở hoặc phẫu thuật tim ít xâm lấn như phần lớn cơ sở y tế đang thực hiện.

Tiến sĩ Đặng Quang Huy khám và theo dõi sức khoẻ cho bệnh nhi sau phẫu thuật. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tiến sĩ Đặng Quang Huy phân tích phẫu thuật nội soi tim toàn bộ là phương pháp phẫu thuật tim được thực hiện thông qua những lỗ đục nhỏ trên thành ngực. Kích thước của các lỗ này chỉ bằng đầu bút bi hoặc bằng đầu ngón tay, thay vì phải mở ngực như những phương pháp phẫu thuật khác. Sẹo mổ sẽ tương tự phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa, nhưng kỹ thuật phẫu thuật tim bằng nội soi toàn bộ phức tạp hơn rất nhiều. Với vết mổ rất nhỏ, cháu bé có thể hồi phục rất sớm, ít đau, ít nguy cơ chảy máu, tránh được biến dạng lồng ngực do cưa xương ức hoặc phải mở ngực. Đặc biệt hơn là vết sẹo mổ rất nhỏ, có tính thẩm mỹ cao, rất ý nghĩa với phụ nữ trẻ và trẻ em gái.

Theo bác sĩ Huy, trong thời đại y học phát triển, phẫu thuật nội soi tim đã trở thành kỹ thuật phổ biến ở nhiều bệnh viện, tuy nhiên phẫu thuật nội soi toàn bộ ở trẻ nhỏ vẫn luôn là thách thức với các phẫu thuật viên trên Thế giới bởi hai lí do: Thứ nhất, lồng ngực của trẻ rất nhỏ, các thao tác nội soi sẽ rất khó khăn, đòi hỏi phẫu thuật viên phải thành thạo về kỹ thuật nội soi. Thứ hai, mạch máu đùi của trẻ rất nhỏ, khiến cho việc thiết lập tuần hoàn ngoài cơ thể để hỗ trợ cho quá trình mổ tim rất khó khăn. Điều này có nguy cơ tổn thương mạch đùi của trẻ.

Bệnh nhi hồi phục nhanh chóng trong niềm vui của gia đình và các y bác sĩ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bên cạnh đó, ekip hỗ trợ như gây mê, hồi sức, phục hồi chức năng và chăm sóc hậu phẫu cũng đòi hỏi kinh nghiệm, trình độ, chuyên môn cao, kết hợp với quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn nghiêm ngặt và những trang thiết bị chuyên dụng tiên tiến nhất trong phẫu thuật, đảm bảo ca phẫu thuật diễn ra an toàn, hạn chế tối đa những rủi ro, biến chứng trong và sau mổ.

Sau phẫu thuật 1 tuần bệnh nhi đã hồi phục sức khoẻ và sẽ xuất viện vào ngày mai (14/3). Đáng lưu ý, sau ca phẫu thuật, bệnh nhân sẽ phát triển như bạn bè cùng trang lứa.

Thành công của ca phẫu thuật đã mở ra những triển vọng mới trong điều trị cho bệnh nhân nhỏ tuổi mắc các chứng bệnh tim bẩm sinh cần can thiệp sớm mà không cần cưa xương ức hoặc phải mở ngực./.