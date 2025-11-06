Việt Nam kiên quyết xử lý nghiêm và công khai, minh bạch hành vi vi phạm IUU

Chiều 6/11, tại Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN đề nghị cho biết những nỗ lực của Việt Nam trong việc phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:

Quan điểm của Việt Nam về vấn đề chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là nhất quán và đã được nêu rõ nhiều lần. Việt Nam chủ trương phát triển bền vững kinh tế biển, duy trì phát triển bền vững ngành khai thác thủy sản với cơ cấu tàu, nghề phù hợp với khả năng cho phép khai thác của nguồn lợi thủy sản; tuân thủ đầy đủ các quy định về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định.

Trong thời gian qua, Việt Nam đã xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thủy sản bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, đồng thời triển khai nhiều biện pháp chống, ngăn chặn hoạt động IUU, kiên quyết xử lý nghiêm và công khai, minh bạch các hành vi vi phạm.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành “Kế hoạch hành động tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam."

Các cơ quan chức năng và địa phương Việt Nam đã, đang và sẽ thường xuyên quản lý, tuyên truyền, giáo dục và triển khai nhiều biện pháp cụ thể để ngư dân tuân thủ pháp luật Việt Nam, tôn trọng các vùng biển của các nước được xác lập phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và các công ước, thỏa thuận quốc tế có liên quan mà Việt Nam ký kết hoặc là thành viên.

“Là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn sẵn sàng cùng các quốc gia trong khu vực và cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, thúc đẩy quản lý nghề cá hiệu quả, bền vững, phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế," bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh./.

