Việt Nam sắp nhận thêm 5 triệu USD từ việc chuyển nhượng carbon

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam cho biết, dự kiến trong tháng 9 - 10/2025, Quỹ sẽ tiếp nhận 5 triệu USD (khoảng trên 130 tỷ đồng) từ việc chuyển nhượng bổ sung 1 triệu tấn CO2 cho Ngân hàng Thế giới theo Nghị quyết số 261/NQ-CP ngày 29/8/2025 của Chính phủ về chuyển nhượng lượng giảm phát thải khí nhà kính còn dư thuộc vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2018-2019.

Ông Lê Văn Thanh - Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam cho biết ngay sau khi tiếp nhận tiền, Quỹ sẽ báo cáo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét phê duyệt kế hoạch tài chính tổng thể và kế hoạch tài chính năm 2025, 2026 để thực hiện điều phối tiền ERPA (Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ) cho các địa phương kịp thời chi trả cho các đối tượng hưởng lợi theo quy định tại Nghị định số 107/2022/NĐ-CP.

Về nguồn thu từ thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (ERPA), Quỹ Trung ương đã tiếp nhận đủ 51,5 triệu USD (tương đương 1.256,52 tỷ đồng) từ Ngân hàng Thế giới.

Trong số đó, trích tại Trung ương là 43,35 tỷ đồng; điều phối cho địa phương (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế) là 1.213,17 tỷ đồng.

Về giải ngân, hiện quỹ các tỉnh, thành phố đã tiếp nhận 1.213,17 tỷ đồng từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam.

Đến ngày 12/9/2025, quỹ các tỉnh, thành phố đã thực hiện chi 975,08 tỷ đồng (trong đó, chi quản lý 28,78 tỷ đồng, chi cho chủ rừng 946,30 tỷ đồng), đạt 81,28% so với kế hoạch được duyệt và đạt 80,21% so với số thực thu

.Trong quá trình triển khai thực hiện, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đã tham mưu Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và làm việc trực tiếp với một số địa phương để giải quyết một số tồn tại, khó khăn vướng mắc để khắc phục việc chậm giải ngân cho các đối tượng hưởng lợi.

Ông Lê Văn Thanh cho biết Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện ERPA trong tháng 10/2025 và có báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/10/2025.

Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (ERPA) được ký vào ngày 22/10/2020 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Ngân hàng Thế giới với tư cách là Bên được ủy thác của Quỹ Đối tác carbon lâm nghiệp (FCPF) nhằm chuyển nhượng lượng GPT 10,3 triệu tấn carbon dioxide (CO2) ở vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2018-2024, với đơn giá 5 USD/tấn CO2 tương đương 51,5 triệu USD.

Khoảng 95% kết quả chuyển nhượng sẽ được chuyển giao lại cho Việt Nam để đóng góp vào cam kết quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính (NDC).

Việc thực hiện ERPA đã đánh dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên Việt Nam chuyển nhượng thành công 10,3 triệu tấn CO2 (kết quả giảm phát thải khí nhà kính từ rừng tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ) cho Quỹ Đối tác carbon trong lâm nghiệp (FCPF) thông qua Ngân hàng Thế giới, thu về 51,5 triệu USD để thực hiện chi trả cho trên 2,15 triệu ha rừng tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ.

Sau đó, Ngân hàng Thế giới đã đồng ý mua bổ sung 1 triệu tấn CO2./.

