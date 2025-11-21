Việt Nam và Nga hợp tác nghiên cứu về biển và thềm lục địa

Sáng 21/11, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng Viện Hàn lâm Khoa học Nga - Chi nhánh Viễn Đông tổ chức Hội thảo giới thiệu, đánh giá kết quả sơ bộ của Chuyến khảo sát chung Việt Nam-Nga lần thứ hai trên thềm lục địa Việt Nam bằng tàu nghiên cứu “Viện sỹ M.A. Lavrentiev.”

Đây là hoạt động khoa học có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác khảo sát biển xa bờ giữa Viện Các Khoa học Trái đất và Viện Hải dương học Thái Bình Dương mang tên Viện sỹ V.I. Il’ichev thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga - Chi nhánh Viễn Đông (FEB RAS).

Tại Hội thảo, các nhà khoa học đã báo cáo và thảo luận những kết quả sơ bộ của Chuyến khảo sát chung Việt Nam-Nga lần thứ hai bằng tàu nghiên cứu “Viện sỹ M.A. Lavrentiev.” Việc triển khai khảo sát trong điều kiện thời tiết phức tạp, song vẫn hoàn thành khối lượng lớn công việc, đã thể hiện rõ năng lực phối hợp, bản lĩnh nghề nghiệp và sự tận tâm của đội ngũ nhà khoa học hai nước.

Đặc biệt, đoàn khảo sát đã thu thập được lượng mẫu trầm tích vùng biển sâu trên thềm lục địa Việt Nam với mật độ dày, bổ sung nguồn dữ liệu thực địa tại khu vực này. Các mẫu địa chất, số liệu địa vật lý, hải dương học thu được sẽ có giá trị quan trọng cho quá trình nghiên cứu, đánh giá tổng hợp về điều kiện tự nhiên, tiềm năng tài nguyên và quá trình phát triển khu vực thềm lục địa của Việt Nam.

Những kết quả bước đầu này cũng thể hiện vai trò tiên phong của Viện Các Khoa học Trái đất trong việc thúc đẩy các nghiên cứu liên ngành về biển và thềm lục địa, đặc biệt là hướng tiếp cận khoa học về các vùng biển sâu - không gian chiến lược cho nghiên cứu và phát triển kinh tế biển dài hạn của Việt Nam.

Hoạt động lấy mẫu trầm tích triển khu vực thềm lục địa của Việt Nam của đoàn khảo sát. (Ảnh: TTXVN phát)

Tiến sỹ Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Các Khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết hội thảo không chỉ trình bày các kết quả bước đầu mà còn tạo diễn đàn để các nhà khoa học trao đổi sâu hơn về tiềm năng nghiên cứu, phương hướng hợp tác và những kế hoạch triển khai khảo sát trong tương lai.

Trong thời gian tới, Viện Các Khoa học Trái đất sẽ tiếp tục kiên định với các định hướng chiến lược trọng tâm như: Đẩy mạnh các chương trình nghiên cứu liên ngành về biển và thềm lục địa, từng bước mở rộng tầm nhìn khoa học hướng tới các vùng biển sâu, nơi còn thiếu hụt dữ liệu nhưng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cho chiến lược phát triển biển dài hạn của quốc gia; tiếp tục nâng cao năng lực quan trắc - khảo sát bằng các công nghệ hiện đại; mở rộng ứng dụng các phương pháp phân tích dữ liệu tiên tiến; tiếp tục đóng góp thiết thực cho các chương trình phát triển bền vững tài nguyên biển của quốc gia.

Đặc biệt, hợp tác quốc tế luôn là một trụ cột quan trọng. Trong đó, việc duy trì các chuyến khảo sát chung, chia sẻ dữ liệu, trao đổi chuyên gia và phát triển các chương trình nghiên cứu song phương - đa phương sẽ tiếp tục là động lực lớn trong chiến lược hội nhập và phát triển của Viện.

Từ ngày 20/10 đến 21/11/2025, tàu nghiên cứu Viện sỹ M.A. Lavrientiev thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga - Chi nhánh Viễn Đông (FEB RAS) đã phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) tổ chức và triển khai thành công chuyến khảo sát khoa học chung lần thứ hai trên thềm lục địa Việt Nam.

Tham gia chuyến khảo sát kéo dài hơn một tháng làm việc liên tục trên biển có hơn 30 nhà khoa học và kỹ thuật viên Việt Nam và Liên bang Nga. Các mẫu vật và dữ liệu thu thập được sẽ được phân tích tại các phòng thí nghiệm chuyên sâu của Viện Các Khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (IES VAST) và Viện Hải dương học Thái Bình Dương (POI FEB RAS)./.

