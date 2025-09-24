Vĩnh Long: Khánh thành Cầu Lộ 2, với tổng mức đầu tư gần 186 tỷ đồng

Ngày 24/9, Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ khánh thành công trình Cầu Lộ 2 trên tuyến đường Võ Văn Kiệt (đoạn từ đường Mậu Thân đến đường Nguyễn Huệ).

Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự án Cầu Lộ 2 có quy mô cầu bêtông cốt thép, tải trọng HL93, gồm 2 đơn nguyên, mỗi đơn nguyên có chiều dài 79m, rộng 10m.

Ngoài phần cầu, dự án còn đầu tư phần đường vào cầu, đường dân sinh, vỉa hè, hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng… với tổng mức đầu tư gần 186 tỷ đồng.

Người dân lưu thông qua Cầu Lộ 2. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Công trình hoàn thành vượt tiến độ khoảng 45 ngày. Công trình góp phần khẳng định ý nghĩa quan trọng của các công trình giao thông trọng điểm trong việc phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Đặng Văn Chính nhấn mạnh, đây là công trình giao thông có ý nghĩa đặc biệt trong việc hoàn thiện mạng lưới hạ tầng kỹ thuật đô thị, góp phần nâng cao năng lực kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Công trình hoàn thành còn khẳng định mục tiêu của tỉnh về tập trung mọi nguồn lực để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng đô thị hóa, góp phần kết nối thành thị và nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng xanh và bền vững.

Ông Đặng Văn Chính đề nghị Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh và các đơn vị liên quan sớm bàn giao, quản lý, khai thác, đồng thời quan tâm công tác duy tu, bảo trì theo quy định, phục vụ tốt nhất cho người dân./.

