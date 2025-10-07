Vụ 40 học sinh nhập viện ở Quảng Trị: Đã có kết quả xét nghiệm

Kết quả kiểm nghiệm phát hiện chủng Bacillus cereus sinh độc tố trong 1 mẫu thực và 1 mẫu bệnh phẩm; 3 mẫu thực phẩm và 11 mẫu bệnh phẩm còn lại không tìm thấy vi khuẩn gây bệnh.

Sáng 7/10, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế Quảng Trị, cho biết Viện Pasteur Nha Trang đã có trả kết quả các mẫu thực phẩm, bệnh phẩm được đưa đi kiểm nghiệm, trong đó có 1 mẫu thực phẩm và 1 bệnh phẩm bị dương tính với vi khuẩn Bacillus cereus.

Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến gây ngộ độc thực phẩm.

Kết quả kiểm nghiệm phát hiện chủng Bacillus cereus sinh độc tố trong 1 mẫu thực và 1 mẫu bệnh phẩm; 3 mẫu thực phẩm và 11 mẫu bệnh phẩm còn lại không tìm thấy vi khuẩn gây bệnh.

Vi khuẩn Bacillus cereus là vi khuẩn phổ biến trong đất, bụi, nước và thực phẩm. Vi khuẩn này có thể gây nôn, buồn nôn, đau bụng, đặc biệt khi thức ăn nấu chín để lâu.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cho biết sẽ thông báo kết quả cho Uỷ ban Nhân dân xã Kim Ngân, Trung tâm Y tế khu vực Lệ Thuỷ phục vụ cho quá trình kết luận vụ ngộ độc thực phẩm cũng như có có sở xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, sáng 26/9, đã có 40 học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy, nghi bị ngộ độc thức ăn sau bữa sáng tại trường. Vụ việc đã gây ra nhiều luồng thông tin trái chiều, bức xúc trên mạng xã hội.

Ngày 2/10, Ủy ban Nhân dân xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với Phó Hiệu trưởng phụ trách bán trú của Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy.../.