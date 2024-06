Vụ trẻ mầm non tử vong trên xe: Ôtô cấp phù hiệu Hà Nội, chạy ở Thái Bình

Chiếc xe ôtô chở cháu bé bị bỏ quên. (Ảnh: TTXVN phát)

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về việc trẻ mầm non bị tử vong trên xe ôtô đưa đón học sinh xảy ra tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Theo đó, xe khách trong vụ tai nạn có Biển kiểm soát 17F-00091 do Phạm Văn Đông (tổ 8, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình) là chủ phương tiện. Xe này đăng kiểm ngày 20/5/2024, ngày hết hạn 19/8/2024.

Đáng chú ý, phương tiện 17F-00091 thuộc Hợp tác xã Vận tải Hồng Hà do Sở Giao thông Vận tải Hà Nội quản lý cấp phù hiệu “Xe hợp đồng”.

Lái xe trong vụ tai nạn là Nguyễn Văn Lâm (sinh năm 1965, trú tại tổ 1, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình). Tài xế này được cấp giấy phép lái xe hạng D được ngày cấp 10/3/2022 và ngày hết hạn là 10/3/2027.

Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho biết các quy định đối với đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, lái xe vận chuyển học sinh, sinh viên, cán bộ công nhân viên đã được quy định cụ thể, chi tiết tại Nghị định 10/2020 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô và Thông tư số 12/2020 của Bộ Giao thông Vận tải.

Vụ trẻ mầm non bị bỏ quên trên xe: Khởi tố thêm lái xe và hai giáo viên Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Lâm-là lái xe đưa đón của Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 để điều tra về tội "Vô ý làm chết người."

Các văn bản quy phạm pháp luật này đã quy định rõ, đơn vị kinh doanh vận tải phải có phương án kiểm soát đảm bảo không còn hành khách trên xe, người lái xe phải thực hiện kiểm tra khoang hành khách để bảo đảm không còn hành khách ở trên xe trước khi rời khỏi xe.

Tại dự thảo Luật Đường bộ đã bổ sung riêng một điều đối với hoạt động vận tải đưa đón học sinh, trẻ em mầm non. Trong đó, quy định chi tiết về điều kiện đối với xe ôtô, lái xe ôtô chuyên chở học sinh, việc bố trí người quản lý trên xe và quy định trách nhiệm của cơ sở giáo dục, đào tạo phải xây dựng, tập huấn cho người lái xe và người quản lý học sinh, trẻ em mầm non phải nắm vững và thực hiện xây dựng quy trình bảo đảm an toàn khi đưa đón học sinh, trẻ em mầm non; chịu trách nhiệm bảo đảm trật tự an toàn giao thông khi tổ chức đưa đón học sinh, trẻ em mầm non của đơn vị mình./.