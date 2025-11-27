Vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam và Lào nơi trời Âu

Nhân kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2025), sáng 25/11, tại Geneva (Thụy Sĩ), Công sứ Cung Đức Hân, Phó Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, cùng các cán bộ, nhân viên Phái đoàn Việt Nam đã tới chúc mừng lãnh đạo và các cán bộ, nhân viên Phái đoàn Lào tại trụ sở phái đoàn đại diện thường trực Lào bên cạnh Liên hợp quốc, WTO và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva.

Trong không khí trang trọng nhưng đầm ấm tình anh em nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Lào, Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Geneva đã tới chúc mừng Phái đoàn Lào.

Cuộc gặp gỡ không chỉ là nghi thức ngoại giao, mà còn là dịp để những người đồng chí, người anh em chia sẻ niềm vui chung và cả những nỗi niềm riêng, khẳng định mối quan hệ “có một không hai” trên thế giới.

Nhân dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước Lào, đại diện Phái đoàn Việt Nam Cung Đức Hân đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được.

Đại diện Việt Nam chúc mừng Lào vì mọi thắng lợi đã đạt được trong suốt chặng đường qua. Đó là những thành tựu vô cùng ý nghĩa trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay."

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Lào Kaysone Phomvihane, đại diện Phái đoàn Lào, Đại sứ Daovy Vongxay, khẳng định: “Không có tình hữu nghị và quan hệ nào trên thế giới đặc biệt và duy nhất như tình đoàn kết giữa Lào và Việt Nam.”

Đại sứ Lào Daovy Vongxay cho rằng thế hệ hiện nay mang trên vai trọng trách tiếp nối truyền thống. Theo ông, điều quan trọng là làm sao để lớp trẻ hiểu được lịch sử đấu tranh chung và những khó khăn mà hai dân tộc cùng các thế hệ lãnh đạo đã trải qua suốt nhiều thập kỷ để giành độc lập.

Một thông điệp mạnh mẽ được phía Lào khẳng định, làm lay động tất cả những người có mặt: “Thành công của Lào cũng là thành công của Việt Nam. Và ngược lại, chúng tôi coi thành công của Việt Nam chính là thành công của mình.”

Không khí buổi gặp gỡ càng trở nên thân mật hơn khi những nghi thức chính thức khép lại, nhường chỗ cho những câu chuyện đời thường bên mâm cơm truyền thống.

Cuộc gặp giữa Phái đoàn Việt Nam và Lào tại Geneva khẳng định rằng dù ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, tình cảm Việt-Lào vẫn luôn được giữ gìn trong sáng, bền chặt, đặc biệt được vun đắp và truyền tiếp qua nhiều thế hệ./.

Việt Nam-Lào luôn đồng hành trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam-Lào thống nhất cần tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung trong Nghị định thư và Kế hoạch hợp tác hằng năm; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại.