Vùng núi phía Bắc rét đậm, mưa lớn tại Duyên hải Nam Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối ngày 20/11 đến hết ngày 21/11, phía Đông các tỉnh từ Thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Từ đêm 21/11 đến hết ngày 22/11, phía Đông các tỉnh từ Thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h).

Ngoài ra, đêm 20/11 ngày 21/11, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Dự báo thời tiết đêm 20 và ngày 21 cho thấy, các khu vực trong cả nước tiếp tục duy trì trạng thái phân hóa rõ rệt, với rét đậm tại vùng núi phía Bắc và mưa lớn tại Duyên hải Nam Trung Bộ.

Thủ đô Hà Nội:

-Đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2–3. Đêm và sáng trời rét.

-Nhiệt độ thấp nhất 14–16 độ C; cao nhất 21–23 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ:

-Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm, rét hại; vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối.

-Nhiệt độ thấp nhất 13–16 độ C, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 20–23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ:

-Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2–3. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; vùng núi cao đề phòng sương muối.

-Nhiệt độ thấp nhất 13–16 độ C, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 20–23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:

-Phía Bắc có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2–3, ven biển cấp 3–4.

-Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

-Nhiệt độ thấp nhất 15–18 độ C; cao nhất 20–23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ:

-Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to; riêng Nam Khánh Hòa và Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2–3, ven biển cấp 3–4, có nơi giật cấp 6–7.

-Cảnh báo lốc, sét, gió giật mạnh trong mưa dông.

-Nhiệt độ thấp nhất ghi nhận tại phía Bắc 19–22 độ C, phía Nam 22–25 độ C.

-Nhiệt độ cao nhất tại phía Bắc 23–26 độ C, phía Nam 27–30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ:

-Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió Đông Bắc cấp 3.

-Cảnh báo lốc, sét, gió giật mạnh.

-Nhiệt độ thấp nhất 17–20 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 23–26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ:

-Có mây, mưa rào và dông vài nơi; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2–3. Cảnh báo lốc, sét, gió giật mạnh.

-Nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ C; cao nhất 28–31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh:

-Có mây, mưa rào và dông vài nơi; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2–3. Cảnh báo lốc, sét, gió giật mạnh.

-Nhiệt độ thấp nhất 23–25 độ C; cao nhất 30–32 độ C.

Diễn biến thời tiết liên tục được cập nhật trong các bản tin tiếp theo của TTXVN./.

Ngày 19/11: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ rét đậm, nhiều vùng biển động mạnh Do tác động của không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào, có nơi có dông. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét; vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm.