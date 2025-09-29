Washington trấn an khối Arab trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Israel

Thế giới

Nhà Trắng khẳng định sẽ tham vấn lãnh đạo Qatar trước khi Tổng thống Trump tiếp Thủ tướng Israel Netanyahu, trong bối cảnh Washington thúc đẩy đề xuất hòa bình nhận được đồng thuận từ phía Arab.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)
Theo trang Axios, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ điện đàm với Quốc vương Qatar Tamim Al Thani trước khi tiếp đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong ngày 29/9, giữa lúc các nước Arab lo ngại rằng ông chủ Nhà Trắng đang điều chỉnh đề xuất chấm dứt chiến sự tại Gaza nhằm đáp ứng yêu cầu từ phía Israel.

Các cố vấn của ông Trump tiết lộ Nhà Trắng đang cạn dần kiên nhẫn với ông Netanyahu, và nếu Thủ tướng Israel bác bỏ đề xuất hòa bình của Mỹ, ông sẽ phải chịu trách nhiệm trước cộng đồng quốc tế.

Một cố vấn của Trump nói với Axios: “100% phía Arab đã đồng ý với đề xuất. Giờ chúng tôi chỉ chờ Tổng thống ra tay với ông Netanyahu.”

Trong khi đó, một cố vấn khác cho biết: “Tất cả mọi người - và tôi nhấn mạnh là tất cả - đều mệt mỏi với Bibi (tên thân mật của ông Netanyahu).”

Theo nguồn tin từ Nhà Trắng, Đặc phái viên Steve Witkoff cùng với con rể quyền lực của ông Trump là Jared Kushner cũng đã gần như “hết chịu nổi” với Thủ tướng Israel.

Một cố vấn xác nhận: “Cả hai đều ở mức giới hạn cuối cùng trong quan hệ với Israel”./.

