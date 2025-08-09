WSJ: Danh sách ứng viên Chủ tịch Fed được mở rộng lên khoảng 10 người

Tờ Wall Street Journal (WSJ) ngày 8/8 đưa tin, đội ngũ cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét thêm các ứng cử viên cho vị trí lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang (Fed), sau khi nhiệm kỳ của Chủ tịch Jerome Powell kết thúc vào tháng 5/2026.

Tờ WSJ dẫn lời các quan chức cho biết danh sách mới được mở rộng này bao gồm khoảng 10 người, trong đó có cựu Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis, ông James Bullard, và ông Marc Sumerlin, một cựu cố vấn kinh tế của Tổng thống George W. Bush.

Đáng chú ý, tuần trước, ông Trump cho biết đã thu hẹp danh sách xuống còn bốn người.Tờ WSJ cho biết Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett và cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh tiếp tục nằm trong danh sách, cùng với Thống đốc Fed hiện tại là ông Christopher Waller.Hiện chưa rõ việc mở rộng danh sách ứng cử viên sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thời điểm bổ nhiệm. Việc tìm kiếm nhân sự đang có sự tham gia chỉ đạo của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent.



Tổng thống Trump đã nhanh chóng đề cử một đồng minh vào Ban Thống đốc Fed trong tuần này, sau khi Thống đốc Fed Adriana Kugler, một người được ông Biden bổ nhiệm và không ủng hộ việc cắt giảm lãi suất, bất ngờ từ chức và sẽ rời nhiệm sở vào cuối tuần này.

Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế Stephen Miran sẽ đảm nhiệm những tháng còn lại trong nhiệm kỳ của bà Kugler - dự kiến kết thúc vào ngày 31/1/2026.

Tổng thống Trump cho biết ông vẫn đang tìm kiếm một người có thể đảm nhiệm vị trí này trong Ban Thống đốc Fed với nhiệm kỳ 14 năm, bắt đầu từ ngày 1/2/2026./.

Tổng thống Mỹ đề cử cố vấn kinh tế Stephen Miran tạm lấp ghế trống tại Fed Việc đề cử ông Stephen Miran vào Hội đồng Thống đốc Fed gồm 7 thành viên cần được Thượng viện Mỹ phê chuẩn. Theo kế hoạch, Thượng viện Mỹ sẽ nhóm họp trở lại sau kỳ nghỉ Hè vào tháng 9 tới.