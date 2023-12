Xứ đạo Ninh Bình lung linh sắc màu đêm Giáng sinh 2023

Phố cổ Hoa Lư, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình là địa điểm thu hút đông đảo người dân và du khách trong đêm Giáng sinh 2023. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Tối 24/12, không khí Giáng sinh tưng bừng, rộn rã trên khắp các tuyến đường, nhà thờ xứ đạo. Tại tỉnh Ninh Bình nơi đâu cũng thấy rực rỡ ánh đèn, nhiều tuyến đường, các nhà hàng lớn, trung tâm thương mại rộn ràng những bản nhạc giáng sinh, khoác lên mình tấm áo mới lung linh bởi những giàn đèn trang trí đa màu sắc thu hút người dân đến vui chơi, đón mùa giáng sinh vui tươi, an lành.

Gần 19 giờ, với thời tiết lạnh giá trên 10 độ C, nhưng các con đường tại trung tâm thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã đông đúc, nhộn nhịp hơn thường ngày. Nhà thờ đá Phát Diệm là một trong những địa điểm thu hút đông người dân đến vui chơi, làm lễ đêm giáng sinh dịp này.

Ông Mai Văn Quý, Chánh trương Giáo xứ Chính tòa Phát Diệm, cho biết giáng sinh năm nào, Nhà thờ đá Phát Diệm cũng đón rất đông người công giáo và nhân dân đến vui chơi, thăm quan, tận hưởng không khí đón giáng sinh. Vì vậy, chúng tôi đã chuẩn bị trang trí nhà thờ từ rất sớm. Người công giáo trong niềm vui này cùng nhau nhìn lại chặng đường phát triển của mình những việc làm được và chưa làm được, lỗi phạm với Chúa, với anh em thì tìm cách để giải hòa với anh em, có tâm hồn trong sạch và xứng đáng đêm an bình.

Để đảm bảo cho nhân dân đón mùa Giáng sinh ấm áp, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, Công an thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an ninh trật tự trong dịp này.

Theo đại diện Công an thị trấn Phát Diệm, đơn vị chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thị trấn mở đợt cao điểm về giải tỏa hành lang an toàn giao thông và đảm bảo vệ sinh môi trường, thực hiện từ đầu tháng 12/2023.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Công an thị trấn tổ chức phân công lực lượng thành 2 tổ công tác, trong đó 1 tổ thường trực làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực Nhà thờ đá Phát Diệm, nhắc nhở, xử lý các phương tiện dừng, đỗ trên lòng, lề đường để đảm bảo giao thông thông suốt; 1 tổ tuần tra lưu động trên toàn địa bàn thị trấn nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông cho nhân dân.

Tại thành phố Ninh Bình, năm nay 2 địa điểm thu hút đông đúc người dân đến vui chơi dịp giáng sinh là Khu đô thị Xuân Thành và Phố cổ Hoa Lư.

Tại các điểm du lịch và vui chơi này đều được trang trí cây thông Noel cao hàng chục mét cùng với những phụ kiện trang trí đẹp mắt và những ánh đèn lấp lánh. Mọi người cùng hòa mình trong không khí tươi vui cùng đón Giáng sinh và đắm mình trong không gian tín ngưỡng ấm áp, an lành.

Bà Trần Thị Diệp Anh, Giám đốc điều hành Phố cổ Hoa Lư, cho biết chúng tôi đã chuẩn bị các tiết mục, chương trình sôi động để chào đón giáng sinh và chào đón Năm mới. Năm nay có 1 điểm khác biệt đó là chúng tôi phối hợp với các đơn vị khác tổ chức cuộc thi nhảy đường phố góp phần kết nối các bạn trẻ, lan tỏa không khí Giáng sinh sôi động, ấm áp.

Chị Nguyễn Thị Ân, du khách Thành Phố Hồ Chí Minh, chia sẻ đây là năm đầu tiên tôi đón giáng sinh xa nhà. Ninh Bình tiếp chúng tôi bằng những cảnh đẹp, không gian trang trí Noel rực rỡ, lộng lẫy và con người rất mến khách, thân thiện khiến mọi người cảm thấy một mùa giáng sinh an lành, ấm áp. Tôi mong rằng những niềm vui, may mắn đến với tất cả mọi người.

Càng về khuya, từng dòng người vẫn tiếp tục đổ về các nhà thờ, trung tâm thương mại, địa điểm vui chơi cùng vui vẻ và đón giáng sinh an lành, ấp áp bên người thân và gia đình./.