Xung đột Hamas-Israel: Tổng thống Palestine kêu gọi Hamas giao nộp vũ khí

Ngày 13/7, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã kêu gọi phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza giao nộp vũ khí cho Chính quyền Palestine (PA).



Theo hãng thông tấn chính thức WAFA của Palestine, Tổng thống Abbas đã nói như vậy tại cuộc gặp cựu Thủ tướng Anh Tony Blair ở thủ đô Amman của Jordan

. Tại cuộc gặp, hai bên đã đề cập đến những diễn biến mới nhất tại các vùng lãnh thổ Palestine, bao gồm tình hình chính trị và nhân đạo liên quan đến cuộc xung đột ở Dải Gaza.



Ngoài việc kêu gọi Hamas từ bỏ và chuyển giao vũ khí, Tổng thống Abbas cũng cho rằng “Hamas sẽ không nắm quyền quản lý Dải Gaza trong thời kỳ hậu xung đột.”

Ông Abbas nhấn mạnh giải pháp khả thi duy nhất đối với Dải Gaza là Israel rút hoàn toàn khỏi dải đất ven Địa Trung Hải này, đồng thời cho phép chính quyền Palestine đảm nhận trách nhiệm quản lý Dải Gaza với sự hỗ trợ của các nước Arab và cộng đồng quốc tế.



Tổng thống Abbas kêu gọi đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức, trả tự do cho toàn bộ con tin và tù nhân, cũng như bảo đảm viện trợ nhân đạo được đưa vào Gaza mà không bị cản trở.



Tại cuộc gặp, ông Abbas cũng lên tiếng phản đối các hành động đơn phương của Israel, bao gồm việc mở rộng các khu định cư ở Bờ Tây và Đông Jerusalem.

Tổng thống Abbas kêu gọi khởi động một tiến trình chính trị nhằm thực hiện giải pháp hai nhà nước trên cơ sở các nghị quyết của Liên hợp quốc và Sáng kiến Hòa bình Arab, đồng thời đề xuất tổ chức một hội nghị quốc tế về hòa bình tại New York để thúc đẩy mục tiêu này.



Trong khi đó, cùng ngày, phong trào Hồi giáo Hamas và Tổ chức Jihad Hồi giáo Palestine (PIJ) - nhóm vũ trang lớn thứ hai ở Gaza sau phong trào Hamas, tuyên bố rằng các cuộc đàm phán gián tiếp đang diễn ra với Israel cần dẫn tới một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện, Israel rút quân hoàn toàn khỏi Gaza, mở lại các cửa khẩu và triển khai kế hoạch tái thiết dải đất ven Địa Trung Hải này.



Tuyên bố trên được đưa ra trong cuộc họp chung giữa hai nhóm, trong đó dẫn đầu phái đoàn Hamas là ông Muhammad Darwish – Chủ tịch Hội đồng Shura, còn phái đoàn PIJ do Tổng Thư ký Ziyad al-Nakhalah dẫn đầu.



Những thông điệp trên được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Hamas và Israel tại thủ đô Doha của Qatar hiện đang ở giai đoạn “then chốt và phức tạp.”

Một nguồn tin Hamas cho rằng, sự “cứng rắn” của Israel về việc duy trì quân đội ở Gaza đang cản trở nỗ lực đạt được thỏa thuận ngừng bắn.



Trong khuôn khổ các cuộc đàm phán gián tiếp mới nhất giữa Israel và Hamas, cuối ngày 13/7, các nhà đàm phán Israel đã trình bày bản đồ các khu vực mà quân đội nước này dự định rút khỏi và những khu vực mà họ muốn ở lại.

Theo đó, Israel muốn giữ lại ít nhất 5 khu vực ở Gaza, bao gồm Hành lanh Philadelphi - một dải đất hẹp nhưng mang tính chiến lược nằm ở phía Palestine trên biên giới Gaza-Ai Cập, cùng một hành lang khác gần đó. Israel cũng muốn duy trì các tiền đồn ở phía Bắc và phía Nam Gaza, bao gồm một khu vực bên ngoài thành phố Rafah.



Hamas đã đồng ý cho Israel thiết lập một khu vực an ninh sâu 1km bên phía Gaza giáp biên giới Israel, song kiên quyết yêu cầu quân đội Israel rút khỏi tất các khu vực khác của Gaza. Hamas cũng yêu cầu khu vực an ninh này phải do một lực lượng quốc tế tuần tra.



Trong bối cảnh bế tắc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán giữa Hamas và Israel có thể đạt tiến triển trong tuần này.

Trả lời báo giới ngày 13/7, ông Trump cho biết: “Chúng tôi đang tiếp tục đối thoại và hy vọng sẽ sớm giải quyết được vấn đề Gaza" trong tuần này.



Hiện Hamas và Israel đang đàm phán gián tiếp xoay quanh đề xuất thỏa thuận ngừng bắn mà Mỹ đưa ra.

Theo đề xuất này, lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày, trong đó các bên sẽ trả tự do cho con tin theo từng giai đoạn, Israel rút quân khỏi một số khu vực ở Gaza và các cuộc đàm phán về việc chấm dứt xung đột vĩnh viễn sẽ diễn ra trong thời gian ngừng bắn./.

