Israel từ chối rút quân, đàm phám ngừng bắn ở Gaza bế tắc

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong khuôn khổ các cuộc đàm phán gián tiếp mới nhất giữa Israel và lực lượng Hamas, cuối ngày 13/7, các nhà đàm phán Israel đã trình bày bản đồ các khu vực mà quân đội nước này dự định rút khỏi và những khu vực mà họ muốn ở lại.

Theo đó, Israel muốn giữ lại ít nhất 5 khu vực ở Gaza, bao gồm Hành lang Philadelphi - một dải đất hẹp nhưng mang tính chiến lược nằm ở phía Palestine trên biên giới Gaza-Ai Cập, cùng một hành lang khác gần đó.

Israel cũng muốn duy trì các tiền đồn ở phía Bắc và phía Nam Gaza, bao gồm một khu vực bên ngoài thành phố Rafah.

Hamas đã đồng ý cho Israel thiết lập một khu vực an ninh sâu 1km bên phía Gaza giáp biên giới Israel, song kiên quyết yêu cầu quân đội Israel rút khỏi tất các khu vực khác của Gaza. Hamas cũng yêu cầu khu vực an ninh này phải do một lực lượng quốc tế tuần tra.

Một nguồn tin Palestine nhận định đề xuất của Israel về việc duy trì quân đội ở Gaza đang cản trở nỗ lực đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Bên cạnh lệnh ngừng bắn 60 ngày, các điều khoản chính của thỏa thuận được đề xuất quy định Hamas sẽ thả 10 con tin còn sống và viện trợ nhân đạo sẽ được vận chuyển vào Gaza, nơi hàng trăm nghìn người đang phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng.

Các điều khoản của thỏa thuận cũng quy định Israel trả tự do cho khoảng 1.000 tù nhân Palestine bị giam giữ trong các nhà tù của Israel và các cuộc đàm phán về việc chấm dứt xung đột vĩnh viễn sẽ diễn ra trong thời gian ngừng bắn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nếu Hamas đồng ý với thỏa thuận, ông sẽ sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán về một thỏa thuận chấm dứt thù địch lâu dài hơn.

Ông Netanyahu tuần trước tuyên bố việc vô hiệu hóa Hamas như một mối đe dọa an ninh là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ cuộc đàm phán ngừng bắn lâu dài nào.

Ông cảnh báo nếu Hamas không làm được điều này, bao gồm cả việc giải giáp vũ khí, Israel sẽ phải hành động bằng vũ lực.

Hamas đã bác bỏ lời kêu gọi giao nộp vũ khí nhưng đề nghị sẵn sàng "hạ và cất giữ vũ khí" trong trường hợp xung đột kết thúc.

Các cuộc đàm phán đã bắt đầu tại thủ đô Doha của Qatar vào ngày 6/7, và trong tuần qua đã đạt được những tiến triển đáng kể, nhưng các bên vẫn bất đồng về các vấn đề chính như việc phân phối viện trợ nhân đạo cho Gaza và những gì sẽ diễn ra sau khi lệnh ngừng bắn 60 ngày kết thúc.

Nếu thành công, đây là lệnh ngừng bắn thứ 3 kể từ khi cuộc chiến Gaza bắt đầu nổ ra vào tháng 10/2023. Lệnh ngừng bắn gần đây nhất đã sụp đổ vào tháng 3/2025 khi Israel nối lại các hoạt động quân sự sau gần 2 tháng yên bình. Lệnh ngừng bắn đầu tiên đạt được vào tháng 11/2023 chỉ kéo dài một tuần.

Các nhà hòa giải Ai Cập, Qatar và Mỹ đã yêu cầu cả Israel và Hamas hoãn các cuộc đàm phán cho đến khi Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff đến Qatar.

Theo Bộ Y tế tại Gaza, cuộc xung đột nổ ra từ tháng 10/2023 tại dải đất hẹp ven Địa Trung Hải này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 57.882 người Palestine, chủ yếu là dân thường, và khiến hơn 110.000 người khác bị thương./.

