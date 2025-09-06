Ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của Toàn quyền Australia Sam Mostyn

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân, Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 9-12/9.

Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm đã dành cho giới báo chí Việt Nam tại Australia buổi trả lời phỏng vấn về sự kiện đầy ý nghĩa này.

- Đại sứ đánh giá như thế nào về ý nghĩa chuyến thăm của Toàn quyền Australia Sam Mostyn tới Việt Nam, diễn ra sau hơn một năm kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện và trong không khí Việt Nam tưng bừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh?

Đại sứ Phạm Hùng Tâm: Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Toàn quyền Australia Sam Mostyn sẽ thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam ngay sau dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, giúp khẳng định quyết tâm của cả hai nước trong việc không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác chính trị sau hơn một năm rưỡi thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Đối với Australia, chuyến thăm thể hiện chính sách nhất quán coi trọng và đặt ưu tiên cao cho việc phát triển quan hệ với khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Đối với Việt Nam, việc đón Toàn quyền Australia đến thăm góp phần triển khai chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước coi trọng quan hệ với các nước khu vực Nam Thái Bình Dương, đặc biệt là Australia, nước có vai trò quan trọng ở khu vực, trước đây là quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và hiện có quan hệ hợp tác rất hiệu quả và tích cực với ta.

- Dự kiến Toàn quyền Australia sẽ có những hoạt động điểm nhấn gì trong chuyến thăm? Đại sứ có kỳ vọng gì vào kết quả cũng như động lực của chuyến thăm với quan hệ song phương?

Đại sứ Phạm Hùng Tâm: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, dự kiến bà Toàn quyền Australia Sam Mostyn sẽ đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường, chào các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước ta, gặp lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, dự Diễn đàn Việt Nam-Australia 2025 và khai trương Viện Chính sách Australia Việt Nam.

Bà Toàn quyền cũng dự kiến sẽ thăm Thành phố Hồ Chí Minh, chào lãnh đạo thành phố, gặp gỡ cộng đồng người Australia tại Việt Nam và thăm một số cơ sở văn hóa-lịch sử.

Đáng chú ý, trong chặng dừng chân thứ hai này, nhiều khả năng bà Toàn quyền sẽ có cuộc gặp với cán bộ chiến sỹ lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam, thể hiện sự quan tâm đến một trọng tâm trong quan hệ hợp tác quốc phòng đang được triển khai rất hiệu quả giữa hai nước.

Chuyến thăm chắc chắn sẽ góp phần không ngừng củng cố và tăng cường tin cậy chiến lược giữa hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Cùng với đó, sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai nước sẽ tiếp tục được bồi đắp.

Với tính cách thân thiện, cởi mở của bà Toàn quyền, những câu chuyện, hình ảnh trong hành trình tại Việt Nam nhiều khả năng sẽ được bà chia sẻ rộng rãi với công chúng Australia, giúp đất nước tươi đẹp của chúng ta ngày càng trở nên gần gũi hơn với nhân dân Australia.

Sáng 13/9/2024, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng một số đại diện của đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đến chào xã giao Toàn quyền Australia Sam Mostyn. (Ảnh: Thanh Tú/TTXVN)

- Luồng sinh khí Đối tác chiến lược toàn diện đã và đang lan tỏa sâu rộng vào quan hệ Việt Nam-Australia ra sao trong hơn một năm qua, thưa Đại sứ?

Đại sứ Phạm Hùng Tâm: Kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 3/2024, hợp tác giữa hai nước trên 6 lĩnh vực trụ cột đều phát triển mạnh mẽ và toàn diện. Tháng 10/2024, hai nước đã ký Chương trình hành động để triển khai mối quan hệ đối tác này cho giai đoạn 2024-2027.

Cho đến nay, hai bên đã phối hợp hoàn tất hoặc thực hiện đúng tiến độ 96% trong tổng số 180 dòng hành động của chương trình hành động này, một kết quả hết sức đáng tự hào.

Đặc biệt, hai bên đã lần đầu tiên tổ chức Đối thoại an ninh cấp Bộ trưởng, tiếp tục triển khai hiệu quả quan hệ đối tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, thương mại song phương ngày càng trở nên cân bằng và số lượng du khách Australia sang thăm Việt Nam ngày càng tăng, đạt gần nửa triệu lượt trong năm 2024.

Có thể nói việc nâng cấp quan hệ lên tầm Đối tác Chiến lược Toàn diện không chỉ thể hiện sự tin cậy chiến lược gia tăng giữa hai nước, mà còn giúp tạo một luồng sinh lực mới cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Australia.

- Được biết tại buổi tiếp Đại sứ vào tháng Bảy vừa qua, Toàn quyền Australia Sam Mostyn đã bày tỏ ấn tượng khi xem các hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam và đặc biệt thích thú với video clip “Bắc Bling.” Có thể thấy yếu tố văn hóa và con người luôn là sợi dây vô hình kết nối tình hữu nghị giữa Việt Nam và Australia. Theo Đại sứ, hai nước cần làm gì để sợi dây đó thêm bền chặt và vững chắc?

Đại sứ Phạm Hùng Tâm: Trong dịp gặp bà Toàn quyền tháng 7/2025, tôi đã có dịp chia sẻ video clip “Bắc Bling” và cùng trao đổi về sự tương đồng trong nỗ lực của giới nghệ sĩ hai nước “làm mới” và đưa các giá trị văn hóa truyền thống tiếp cận dễ dàng hơn với công chúng.

Trong buổi làm việc tiếp theo vào tháng 8/2025, tôi đã cùng bà Toàn quyền trao đổi về sự đóng góp của cộng đồng người gốc Việt tại Australia đối với quan hệ hai nước, cũng như đối với sự phát triển của Australia. Đây là một cộng động lớn với khoảng 350.000 người và một điều đặc biệt là tại Australia, tiếng Việt nằm trong nhóm 4 ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất (chỉ sau tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng Arab).

Như vậy, sự tương đồng trong cách nhìn nhận, trân trọng các giá trị văn hóa truyền thống, cũng như cộng đồng người Việt đông đảo tại Australia có thể đóng vai trò như một sợi dây vô hình giúp củng cố tình hữu nghị giữa hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm. (Nguồn: TTXVN phát)

Để góp phần làm sợi dây này thêm bền chặt, tôi cho rằng điều quan trọng nhất là triển khai hiệu quả định hướng mà chính phủ hai nước đã thống nhất trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, từ đó giúp tăng cường hiểu biết và gắn bó giữa người dân hai nước.

Điều này có thể được thực hiện thông qua việc tạo điều kiện thúc đẩy hơn hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, thể thao, giáo dục đào tạo…

Đối với thể hệ trẻ, ngoài việc tạo điều kiện hơn nữa cho sinh viên Việt Nam sang học tập tại Australia, hai bên cũng cần phối hợp triển khai hiệu quả chương trình Colombo mới, đưa sinh viên Australia sang giao lưu, trải nghiệm tại Việt Nam.

- Điều gì ở quốc gia Thái Bình Dương này gây ấn tượng mạnh mẽ nhất với Đại sứ?

Đại sứ Phạm Hùng Tâm: Có thể nói Australia đã xây dựng được một xã hội đa văn hóa thành công nhất trên thế giới, với cộng đồng dân cư hết sức đa dạng có nguồn gốc từ khoảng 300 sắc tộc khác nhau.

Do đó, đến thăm các thành phố lớn tại Australia, ấn tượng đầu tiên du khách cảm nhận được là sự đa dạng, phong phú về văn hóa, sắc tộc, tôn giáo và kể cả ẩm thực, trang phục.

Ngoài chia sẻ cảm nhận chung này, tôi cũng rất ấn tượng về cách mà chính phủ hiện nay của Australia bày tỏ sự tôn trọng đối với người thổ dân bản địa của Australia.

Quý vị có thể dễ dàng nhận thấy điều này khi chứng kiến lá cờ thổ dân được trang trọng treo bên cạnh quốc kỳ Australia tại các trụ sở công quyền, qua nghi lễ “hun khói” hoặc phần bày tỏ ghi nhận vai trò truyền thống của người bản địa thường có trong các bài diễn văn khai mạc các sự kiện quan trọng diễn ra ở mọi nơi trên đất nước này.

- Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ./.

Toàn quyền Australia và Phu quân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 9 đến ngày 12/9/2025 của Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân được thực hiện theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân.