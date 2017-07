Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 23/7, Hãng tin PTI đưa tin vấn đề 39 công dân Ấn Độ bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bắt cóc tại thành phố Mosul 3 năm trước sẽ là một trong những nội dung chính của cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng nước này Sushma Swaraj với người đồng cấp Iraq Ibrahim al-Jaafari tại thủ đô New Delhi vào ngày 24/7.Bên cạnh đó, tại cuộc hội đàm, hai bên sẽ đánh giá lại mối quan hệ song phương và tìm cách tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng và thương mại.Tuyên bố của Bộ ngoại giao Ấn Độ nêu rõ: "Chuyến thăm sẽ tạo thêm động lực cho sự hợp tác song phương có lợi cho cả hai bên. Iraq đóng góp đáng kể cho an ninh năng lượng khi là nhà cung cấp dầu thô lớn thứ hai cho chúng ta. Kim ngạch thương mại song phương trong năm 2016-17 đạt gần 13 tỷ USD."Về phần mình, Ngoại trưởng Swaraj hy vọng trong chuyến thăm ông Al-Jaafari có thể mang tới nhiều thông tin mới về những người Ấn Độ bị bắt cóc, chủ yếu đến từ bang Punjab tại Mosul khi thành phố này vừa được quân đội Iraq giải phóng./.