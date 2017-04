Ứng cử viên Moon Jae-In (giữa) phát biểu trong cuộc họp báo ở Seoul ngày 23/4. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo kết quả thăm dò dư luận cử tri do hãng Realmeter công bố ngày 27/4, ứng cử viên hàng đầu cho chức vụ tổng thống của Hàn Quốc, ông Moon Jae-in đã giành được sự ủng hộ của 44,4% tổng số người được hỏi ý kiến, trong khi đối thủ trực tiếp của ông là ông Ahn Cheol-soo chỉ giành được 22,8%.Như vậy, cả ông Moon thuộc đảng Dân chủ theo đường lối tự do và ông Ahn của đảng Nhân dân theo đường lối trung tả đều mất điểm so với tuần trước, nhưng ông Moon mất ít hơn (2,3%) so với ông Ahn (5,6%).Tuy nhiên, ông Moon vẫn dẫn đầu cuộc đua và đây là tuần thứ 17 liên tiếp ông duy trì được vị thế này.Ứng cử viên Hong Joon-pyo của đảng Hàn Quốc Tự do theo đường lối bảo thủ về thứ ba với 13%, tăng 2,5% so với tuần trước, tiếp theo là bà Sim Sang-jeung của đảng Công lý theo đường lối cấp tiến với 7,5% (tăng 2,9%) và về thứ năm là ông Yoo Seong-min của đảng Bareun theo đường lối bảo thủ với 5,4% (tăng 0,5%).Cuộc thăm dò dư luận này được tiến hành với 1.520 cử tri trên toàn Hàn Quốc từ ngày 24-26/4.Cuộc bầu cử tổng thống tại Hàn Quốc sẽ diễn ra vào ngày 9/5 tới./.