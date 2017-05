12 nghị sỹ ly khai khỏi Đảng Bareun trở lại với Đảng Hàn Quốc Tự do. (Nguồn: Yonhap)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Nghị sỹ Lee Cheol-woo, Tổng thư ký của Đảng Hàn Quốc Tự do theo đương lối bảo thủ, thông báo rằng đảng này ngày 6/5 đã hoàn tất việc tiếp nhận lại 12 nghị sỹ đã ly khai khỏi Đảng Bareun hồi đầu tuần để trở lại với Đảng Hàn Quốc Tự do nhằm ủng hộ ứng cử viên tổng thống Hong Joon-pyo của đảng này.Nghị sỹ Lee được dẫn lời tuyên bố: “Tiếp theo yêu cầu đặc biệt của ứng cử viên Hong Joon-pyo, chúng tôi đã quyết định chấp nhận sự trở lại của những người muốn làm như vậy, cũng như bãi bỏ việc trừng phạt họ vì thắng lợi của Đảng Hàn Quốc Tự do trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới và vì sự đoàn kết của các lực lượng bảo thủ.”Cũng trong ngày 6/5, đảng Hàn Quốc Tự do đã bãi bỏ trừng phạt đối với 7 nghị sỹ, trong đó có cả những người gần gũi với Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye.Nhiều chuyên gia được dẫn lời cho rằng quyết định trên sẽ gây ra sự phản ứng mạnh mẽ từ phía những người phản đối việc này với lập luận rằng quá trình đưa ra quyết định trên có sai phạm do không được thảo luận tại ủy ban có liên quan của đảng.Đảng Bareun được thành lập hồi đầu năm nay bởi 33 nghị sỹ rời bỏ Đảng Hàn Quốc Tự do, lúc đó còn mang tên là đảng Saenuri, sau khi những người này ủng hộ việc Quốc hội luận tội bà Park./.