Hình ảnh Abu Bakr al-Baghdadi phát biểu tại một địa điểm bí mật. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 21/7, Giám đốc Trung tâm chống khủng bố Mỹ Nicholas Rasmussen cho biết ông chưa có thông tin xác nhận rằng thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi đã bị tiêu diệt.Phản hồi những thông tin gần đây cho rằng Baghdadi đã chết, ông Rasmussen nói: "Tôi chưa thấy bất cứ thông tin nào khiến tôi tin rằng thủ lĩnh của IS đã bị tiêu diệt... Tôi không có thông tin xác nhận về cái chết của tên này."Trước đó, kênh truyền hình Al Sumaria hôm 11/7 dẫn một nguồn tin từ tỉnh Ninevh của Iraq cho biết IS đã xác nhận thông tin thủ lĩnh nhóm này Abu Bakr al-Baghdadi đã thiệt mạng.Tuy nhiên, hôm 16/7, người đứng đầu cơ quan tình báo và chống khủng bố của Bộ Nội vụ Iraq, ông Abu Ali Basri cho rằng tên Baghdadi có thể còn sống và hiện đang ẩn náu ở vùng ngoại ô của thành phố Raqqa.Cùng ngày, hãng tin AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cho biết ông tin rằng thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi vẫn còn sống, mặc dù trước đó có nhiều thông tin cho rằng tên này đã bị tiêu diệt.Phát biểu trước báo giới tại Lầu Năm Góc, ông Mattis nhấn mạnh: “Tôi cho rằng Baghdadi vẫn còn sống... tôi sẽ nghĩ khác khi chúng tôi biết đã tiêu diệt được hắn. Chúng tôi đang săn lùng Baghdadi và chúng tôi cho rằng hắn vẫn còn sống.”Trước đó đã xuất hiện nhiều tin đồn về việc Baghdadi đã thiệt mạng vài tháng trước. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) tuần trước cho biết đã nghe được tin tức từ một số thủ lĩnh cấp cao của IS tại tỉnh Deir Ezzor (Syria) rằng Baghdadi đã chết.Giữa tháng 6/2017, quân đội Nga tuyên bố họ đang xác minh việc Baghdadi đã bị tiêu diệt trong một vụ không kích tại Syria hồi tháng 5/2017./.