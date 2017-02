Thủ tướng Anh Theresa May. (Nguồn: PA)

Theo Reuters, ngày 7/2, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Theresa May cho biết bà May sẽ thăm Trung Quốc trong năm nay.Đây sẽ là chuyến thăm mới nhất trong hàng loạt chuyến công du nước ngoài của Thủ tướng Anh nhằm củng cố quan hệ với các cường quốc thương mại lớn trong bối cảnh bà đang đàm phán rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).Người phát ngôn này không cung cấp thêm thông tin về chuyến thăm, nhưng bà May đang cố gắng giành thêm sự ủng hộ của nước ngoài trước khi bắt đầu một trong những cuộc đàm phán phức tạp nhất mà Anh từng phải thực hiện để rời EU.Bà May từng tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) hồi tháng 9/2016 tại Trung Quốc khi mới trở thành Thủ tướng Anh./.