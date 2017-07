Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 26/7, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, với tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng cho các kỳ hạn 5 năm, 20 năm và 30 năm, mỗi kỳ hạn gọi thầu 1.000 tỷ đồng.Đáng chú ý, nếu như trước đây trái phiếu kỳ hạn ngắn luôn được giới đầu tư mong đợi, thì tại phiên đấu giá này, lô trái phiếu kỳ hạn 5 năm đã không có lãi suất trúng thầu.Tuy nhiên, lô trái phiếu kỳ hạn 20 năm đã có 8 thành viên tham gia, khối lượng thầu hợp lệ 2.301 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu trong khoảng 5,8% - 6,5%/năm. Kết quả 1.000 tỷ đồng đã huy động với lãi suất trúng thầu 5,82%/năm, thấp hơn 0,2%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 19/7).Ngoài ra, phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 20 năm gọi thầu 300 tỷ đồng cũng có 1 thành viên tham gia, song khối lượng dự thầu chỉ đạt 100 tỷ đồng và đây cũng là kết quả huy động được của phiên này.Bên cạnh đó, lô trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 8 thành viên dự thầu, khối lượng đạt 2.002 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu từ 6,1% - 7,1%/năm. Như vậy, lô trái phiếu này cũng đã huy động thành công 1.000 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 6,22%/năm và thấp hơn 0,43%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/7).Tại phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 30 năm, khối lượng gọi thầu 300 tỷ đồng, nhưng chỉ có 1 thành viên tham gia, kết quả huy động toàn bộ khối lượng dự thầu hợp lệ là 270 tỷ đồng.Như vậy trong phiên hôm nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được tổng cộng 2.370 tỷ đồng và lũy kế từ đầu đến nay, đơn vị này đã huy động thành công 140.914 tỷ đồng trái phiếu qua kênh đấu thầu.