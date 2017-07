(Ảnh minh họa: dreamstime.com)

Bộ Tài chính Mỹ ngày 18/7 công bố số liệu thống kê cho biết trong tháng 5/2017, Trung Quốc tăng nắm giữ 10 tỷ USD trái phiếu Chính phủ Mỹ, nâng quy mô nắm giữ lên đến 1.102,2 tỷ USD.Đây là tháng thứ 4 liên tiếp Trung Quốc tăng lượng nắm giữ trái phiếu Chính phủ Mỹ.Cũng theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính Mỹ, trong cùng tháng 5 vừa qua, Nhật Bản đã tăng nắm giữ 4,4 tỷ USD trái phiếu Chính phủ Mỹ, nâng quy mô nắm giữ lên đến 1110,3 tỷ USD, vẫn tiếp tục là nước đang nắm giữ nhiều trái phiếu Mỹ nhất.Tính đến cuối tháng 5, các chủ nợ chính nước ngoài tổng cộng nắm giữ khoảng 6.123,6 tỷ USD trái phiếu Chính phủ Mỹ, cao hơn so với 6073,700 tỷ USD của tháng 4.Cũng trong ngày 18/7, Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBoC) công bố số liệu cho thấy nước này đã phát hành 3.700 tỷ Nhân dân tệ (547 tỷ USD) trái phiếu trong tháng 6/2017, tăng đáng kể so với mức 2.900 tỷ NDT trong tháng 5.Số liệu của PBoC cho thấy giá trị trái phiếu phát hành trên thị trường liên ngân hàng của Trung Quốc đạt 3.500 tỷ Nhân dân tệ trong tháng 6/2017, cũng cao hơn mức 2.700 tỷ NDT ghi nhận trong tháng 5.Tính tới cuối tháng 6/2017, lượng trái phiếu lưu hành trên thị trường Trung Quốc đạt 68.200 tỷ Nhân dân tệ, trong đó có 11.900 tỷ Nhân dân tệ trái phiếu chính phủ, 12.400 tỷ Nhân dân tệ trái phiếu chính quyền địa phương và 16.000 tỷ Nhân dân tệ trái phiếu của các công ty tài chính.Trung Quốc hiện sở hữu thị trường trái phiếu lớn thứ ba thế giới ​- đang tăng trưởng mạnh và mở rộng ra toàn cầu. Trong năm 2016, Trung Quốc phát hành tổng cộng 36.100 tỷ Nhân dân tệ trái phiếu các loại, tăng 54,2% so với năm 2015./.